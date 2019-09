Das ist aber nicht nur bei jedem Triathlon, sondern ganz generell bei jeder Herausforderung, die einen aus der eigenen Komfortzone holt, so. Die Laufstrecke in Podersdorf hat dann halt noch eine Spezialität: Sie führt durch eine Gegend, die tatsächlich Hölle heißt – und sich auch so anfühlt.

Podersdorf ist nämlich tückisch. So bretteleben das hintere Burgenland ist, so brutal kann einem da der Wind entgegenkommen. Und wenn er kommt, kommt er einem immer entgegen. Und pannonische Steppenhitze kann auch was. Hitze und Wind in der Kombi sind dann Hölle-Hölle. Aber: kein Mitleid. Man weiß das vorher. Man tut das nicht nur freiwillig, sondern bezahlt auch noch dafür. Und zwar gar nicht so wenig.

(Anmerkung: Dieses Bild ist nicht aus dem Bewerb, sondern älter und von einem privaten Podersdorf-Trainingstrip.)