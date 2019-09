Ein Passagier blickt am Flughafen JFK in New York auf ein Flugzeug der British Airways. Foto: APA/AFP/WILLIAM EDWARDS

Für das Jahr 2019 hat der britische Reisedatenanbieter Official Airline Guide (OAG) Daten und Umsätze analysiert, um herauszufinden, auf welchen Strecken einige der größten Fluggesellschaften weltweit die höchsten Umsätze lukrieren und welche Flugrouten die höchsten Einnahmen pro Stunde erzielen.



Heathrow–JFK, die Milliarden-Dollar-Route

Mit der Route Heathrow–JFK New York hat British Airways die Nase vorne: Die Airline erzielt allein mit ihr einen Umsatz von rund 1,15 Milliarden US-Dollar (1,05 Milliarden Euro). Dabei scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Laut OAG könnten die Einnahmen pro Flugstunde noch um zehn Prozent steigen. Eine Tatsache, die die Buchhalter bei BA sicherlich glücklich macht. Immerhin fliegen 30 Prozent der Passagiere auf dieser Route in der First oder Business Class, was den Wert dieser Strecke verdeutlicht.

Eine Analyse der Daten auf Stundenbasis zeigt heuer einige große Unterschiede. Unter den Top-Ten-Umsatzrouten liegt LHR–JFK mit 27.159 USD (24.820 Euro) pro Stunde an der Spitze, während die Route Toronto Pearson International Airport (YYZ) – Vancouver International Airport (YVR) für Air Canada nur 11.936 US-Dollar (10.910 Euro) pro Stunde Umsatz bringt. (red, 11.9.2019)

Die zehn rentabelsten Flugrouten von April 2018 bis März 2019:

Platz 1: New York (JFK) – London (LHR)

Airline: British Airways

Umsatz: circa 1,15 Milliarden US-Dollar

Platz 2: Melbourne (MEL) – Sydney (SYD)

Airline: Qantas Airways

Umsatz: circa 861,26 Millionen US-Dollar



Platz 3: London (LHR) – Dubai (DBX)

Airline: Emirates

Umsatz: circa 769,20 Millionen US-Dollar

Platz 4: London (LHR) – Singapur (SIN)

Airline: Singapore Airlines

Umsatz: circa 735,60 Millionen US-Dollar

Platz 5: San Francisco (SFO) – Newark (EWR)

Airline: United Airlines

Umsatz: circa 689,37 Millionen US-Dollar

Platz 6: Los Angeles (LAX) – New York (JFK)

Airline: American Airlines

Umsatz: circa 661,74 Millionen US-Dollar

Platz 7: London (LHR) – Doha (DOH)

Airline: Qatar Airways

Umsatz: circa 639,12 Millionen US-Dollar

Platz 8: Hongkong (HKG) – London (LHR)

Airline: Cathay Pacific Airways

Umsatz: circa 604,56 Millionen US-Dollar

Platz 9: Sydney (SYD) – Singapur (SIN)

Airline: Singapore Airlines

Umsatz: circa 549,71 Millionen US-Dollar

Platz 10: Vancouver (YVR) – Toronto (YYZ)