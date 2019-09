Foto: Philipp Lipiarski

7. und 8. 9. 2019 – Genuss-Messe

Der Restaurantführer "Gault&Millau" lädt am Wochenende zur Genuss-Messe in den Kursalon Hübner, wo 100 Haubenköche und an die 100 Winzer die österreichische Kulinarik hochleben lassen. at.gaultmillau.com

Köchinnen und Köche zeigen bei der Gault&Millau Genuss-Messe im Kursalon Hübner ihr Können. Foto: Philipp Lipiarski

----

6. und 7. 9. 2019 – Special Days bei P&C

Von der Beauty-Lounge bis zum Glücksroulette: Es geht rund während der "Special Days" bei Peek und Cloppenburg in der Wiener Mariahilfer Straße 26–30. www.peek-cloppenburg.at

----

7.9.2019 – Remasuri in der Wollzeile

Die Geschäftsleute in der Wollzeile veranstalten wie jedes Jahr Anfang September ihr Remasuri. Es gibt unter anderem gratis Fiakerfahrten, ein Kinderprogramm und spezielle Rabatte.

----

6. und 7. 9. 2019 – In the park 2019

Die Markterei und das 25hours-Hotel laden Samstag und Sonntag in den Weghuberpark. Dort gibt es Stände mit Kulinarischem, wie Räucherfische von Hissek, Eingekochtes von Biobalkan oder auch Gin von "The Botanist".

https://www.facebook.com/inthepark.wien

----

9. bis 15. 9. 2019 – Vienna Fashion Week

– Die Vienna Fashion Week wird heuer vor dem Museumsquartier in Wien von Designer Marcel Ostertag eröffnet. Bis zum 15. September gehen zahlreiche Shows über die Bühne. www.mqvfw.com

----

Ab 11. 9. 2019 – Ausstellung Street-Photography

Spannendes aus dem Bereich "Street-Photography" zeigt ab 11. 9. die Ausstellung "Street.Life.Photography" im Kunst Haus Wien (Museum Hundertwasser). Zu sehen sind über 200 Sujets – unterteilt in fünf Kapitel -, die zwischen den 1930er-Jahren und heute entstanden sind.

"Street.Life.Photography", Kunst Haus Wien, Museum Hundertwasser, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien; bis 16. 2. 2020, www.kunsthauswien.com

(6.9.2019)