Foto: Reuters / Awad

Die Nachfolge der unglückseligen Theresa May als Premierminister trat Boris Johnson ausgerechnet einen Tag vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause an. Anstatt die Ferien abzusagen oder wenigstens zu verkürzen ließ sich das Unterhaus ohne Murren ins Abseits schieben. So konnte der Konservative sechs Wochen lang ungehindert vom Parlament agieren.

Zunächst schien alles zu gelingen. Er schickte alle altgedienten Minister aufs Altenteil und umgab sich mit einem Kabinett von Ja-Sagern. Er warf mit Milliardenversprechen um sich, verweigerte wochenlang jegliches Gespräch mit Brüssel und sprach davon, sein Land müsse Ende Oktober "um jeden Preis" aus der EU ausscheiden. Zur Durchsetzung dieses Ziels lässt er das Unterhaus mitten in der politischen und wirtschaftlichen Krise von kommender Woche an erneut für fünf Wochen schließen – ein Vorgang am Rand der Legalität, über den diese Woche mehrere Gerichte entscheiden müssen.

Am Dienstag nutzte ein früherer Staatssekretär öffentlichkeitswirksam den ersten Sitzungstag nach der Sommerpause dazu, seinen lang geplanten Parteiübertritt zu den Liberaldemokraten zu vollziehen. Dadurch haben die Torys ihre ohnehin winzige Mehrheit eingebüßt. Dass der notorisch illoyale Regierungschef all jenen, die gegen seinen Chaos-Brexit ("No Deal") rebellieren, den Parteiausschluss androht, hat Benzin ins Feuer gegossen. Die Debatte verdeutlichte: Beinahe noch tiefer als die Opposition misstrauen die eigenen Leute dem Wort ihres Vorsitzenden. Hochkarätige Ex-Minister spotten offen über seine nachweislich falschen Behauptungen, etwa den nicht-existenten Fortschritt in den EU-Verhandlungen. Die Realität einer parlamentarischen Demokratie hat den Mann ohne Mehrheit eingeholt. (Sebastian Borger, 3.9.2019)