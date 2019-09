Wien wurde zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt, und das nicht zum ersten Mal. Was schätzen Sie am Leben in Österreichs Hauptstadt?

Was schätzen Sie an Wien besonders? Foto: apa/Christian Stemper Wien Tourismus

Kultur, Umwelt, Stabilität und Gesundheit sind im "Economist"-Ranking jene Kriterien, nach denen die lebenswertesten Städte der Welt bewertet werden. Gefolgt von Melbourne und Sydney wurde Wien erneut an die Spitze gewählt. Es lebt sich also gut in Österreichs Hauptstadt, das kann auch User "paul-spi" bestätigen:

Urleiwand!

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die Kaffeehauskultur und ein breites kulturelles Angebot ziehen jährlich tausende Touristen an. Aber auch für Einheimische gibt es Angebote, die Wien lebenswert machen. Mit einem gut ausgebauten Öffi-Netz, zahlreichen Grünflächen oder Lage und Größe der Stadt kann Wien punkten. User "Joplaya" kann dem nur zustimmen:

Und auch der Wiener Charme ist nicht zu vernachlässigen, meint User "stretfordender":

User "agador spartacus" steht derartigen Studien skeptisch gegenüber:

Was macht Wien lebenswert?

Können Sie dem "Economist"-Ranking zustimmen? Oder würden Sie eine andere Stadt auf Platz eins wählen? Was schätzen Sie besonders an Wien, und was fehlt Ihnen in der Stadt? Welche sind Ihre Lieblingsorte? Und was würden Sie Touristen empfehlen? (mawa, 4.9.2019)