Das Kollektiv Sounds of Blackness selektiert im Rahmen des neuen Reflect-Festivals feine Musik im WUK. Foto: Ina Aydogan

Ganzes Wochenende

Dieses Wochenende empfiehlt es sich unbedingt, mal wieder ins Wiener WUK zu schauen. Das zweitägige Minifestival Reflect wird dort zum ersten und hoffentlich nicht letzten Mal stattfinden. Es beschäftigt sich in Form von Workshops, Performances, Screenings und natürlich auch Musik mit dem "Anderssein" und lädt vor allem junge Menschen ein, sich mit Fragen der Repräsentation auseinanderzusetzen. Am Freitag legt das fantastische Kollektiv Sounds of Blackness auf, am Samstag besucht der Wahllondoner salute seinen Geburtsort Wien und bringt seine wunderbar verspielten, tanzbaren Housevariationen mit.

Wer der elektronischen Musik nicht so zugetan ist, schaut vielleicht eher beim Reindorfgassenfest vorbei, wo 20 Bands sich auf drei Bühnen austoben werden. Luise Pop und DelaDap sind an diesem Wochenende zum Beispiel zu hören.

Nach Linz zu fahren, beziehungsweise dort zu bleiben, stellt auch eine sehr gute Option dar, da gerade die Ars Electronica stattfindet und mit ihr auch die immer empfehlenswerte, vom Salon 2000 kuratierte Nightline. Die wird erwartungsgemäß ultradigital – mit Robotern, künstlichen Intelligenzen und was man halt heute so hat. Menschen gibt es aber auch, wie zum Beispiel das unfassbare Produzenten- und DJ-Duo Sinjin Hawke & Zora Jones, das als seinen Herkunftsort das Internet angibt. Extrem fragmentierte Tanzmusik der Marke rhythmisches Störgeräusch kann kaum jemand anderer so gut.

Freitag, 6.9.2019

Im Wiener Celeste verabschiedet man sich bei Der Sommer ist am Ende vom nämlichen, im Horst wird einstweilen die lange Nacht der Kollektive bestritten – dabei sind unter anderem der Acid Techno Techno Club, Cosmic Space Disco oder Puppenhouse, was auch gleich einige der gespielten Genres erklärt.

Hip-Hop vom Kollektiv 808 Factory im Club Titanic gibt's bei der Aftershow Party zur Veranstaltung "Rapper lesen Rapper" (Stadtsaal), Experimentelles im Venster 99, wo Clemens Denk trommelt und Puke Puddle schreien.

Samstag, 7.9.2019

Bevor es wieder kalt wird, sollte man heute im Central Garden beim ersten Teil der Veranstaltung A Berry Feast vorbeischauen. Experimentelles mit hoher Qualität kommt dort von Inou Ki Endo, Sky Burrow Tales, Günter Schlienz und THRVS. Im Gasometer feiert Mainframe Recordings 17 Jahre Drum 'n' Bass. (Amira Ben Saoud, 6.9.2019)