In Ordnung

Foto: Lukas Friesenbichler

Natürlich kostet es Überwindung, morgens einen Löffel Öl in den Mund zu nehmen und dann auch noch zehn Minuten darin zu behalten. Dafür ist dieses Zahnöl aber durchaus in Ordnung. Die Basis bilden Sonnenblumen- und Sesamöl. Salbei- und Minzöl sorgen für einen angenehmen Nachgeschmack und Frische. Das Aroma beim Ölziehen ist aber gewöhnungsbedürftig.

Bigood Zahnöl Minze-Salbei, 100 ml, € 3,99 (€ 3,99 / 100 ml) bei Bipa

3 von 6 Punkten

----

Überraschend

Foto: Lukas Friesenbichler

Im Gegensatz zur Konkurrenz stellt Ringana nicht nur den Anspruch, Bakterien zu binden und zu entgiften, es soll Zahnpasta völlig ersetzen. Ob dies trotz fehlenden Fluorids aus dentalhygienischer Sicht eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Als herkömmliches Zahnöl eignet es sich mit Wirkstoffen wie Sternanis- und Myrrhenöl in Kombination mit Kurkuma jedenfalls überraschend gut.

Fresh Tooth Oil, 125 ml, € 12,90 (€ 10,32 / 100 ml) im Ringana-Onlineshop

4 von 6 Punkten

----

Appetitanregend

Foto: Lukas Friesenbichler

Die "ideale Synergie von Olivenbaum-Polyphenolen und Lavendel", so der Hersteller, hat ihren Weg in die Flasche gefunden. Was Polyphenole sind, ist nicht erklärt, doch sie haben ihren Preis: Mit € 36,75 ist dieses Öl das teuerste. Lavendel macht das Ölziehen zwar angenehm, das Gefühl danach aber ist nicht frisch. Zudem erinnert Olivenöl manche Versuchsperson mehr an Pasta als Mundhygiene.

Oliveda Mundziehöl, 200 ml, € 36,75 (€ 18,48 / 100 ml) bei Müller

2 von 6 Punkten

----

Minzig-frisch

Foto: Lukas Friesenbichler

Im Testverlauf hat sich ein positiver Nebeneffekt gezeigt: Öl im Mund reduziert nicht nur Bakterien, sondern automatisch auch das morgendliche Granteln. Am angenehmsten ist dabei dieses Produkt aus Sonnenblumen-, Oliven- und Sesamöl. Geschmacklich neutral während der Anwendung und dank Minzöl mit minzig- frischem Gefühl danach ist es klarer Testsieger.

Alverde Mundziehöl Bio-Minze, 200 ml, € 4,95 (€ 2,48/100 ml) bei DM

6 von 6 Punkten

(Martina Reinegger, RONDO, 4.9.2019)