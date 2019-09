Der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer hatte am Wochenende den Antrag für Neuwahlen eingebracht. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Der steirische Landtag hat in einer Sondersitzung am Donnerstagvormittag seine vorzeitige Auflösung beschlossen. Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Grünen wurde der Weg zur Neuwahl freigemacht – wahrscheinlich am 17. oder 24. November. SPÖ und KPÖ stimmten dagegen. Der Ball für die genaue Festsetzung des Wahltags – statt regulär Ende Mai 2020 – liegt nun bei der Landesregierung.

Dem Votum war eine hitzige Debatte vorangegangen. Der stellvertretende Landeshauptmann Michael Schickhofer (SPÖ) hielt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) vor, "das Wohl der Partei über das der Steiermark" zu stellen. Schickhofer sprach Schützenhöfer direkt an: "Ich habe von meinen Eltern Werte gelernt: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und der Handschlag müssten zählen."

Schützenhöfer: Meine Hand bleibt ausgestreckt

Schützenhöfer antwortete gelassen mit einer Art Bilanz seit 2010 und dem Angebot einer "ausgestreckten Hand". "Ich glaube, dass die Reformpartnerschaft gute Arbeit geleistet hat," sagte der ÖVP-Landeschef. Er hoffe, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in der Zukunft gebe.

Der ursprüngliche Antrag kam vor eineinhalb Wochen von der FPÖ, der eigentliche Antrag wurde dann am Wochenende von der ÖVP eingebracht. Die FPÖ bezeichnete die Neuwahl-Entscheidung als richtig. Deren Klubchef Mario Kunasek sagte: "Aus meiner Sicht beginnt ein guter Tag mit der Beendigung einer zerrütteten Partnerschaft."

Wahlkampfkosten-Obergrenze einstimmig beschlossen

Einstimmig beschlossen wurde eine Wahlkampfkosten-Obergrenze von einer Million Euro pro Partei. Details müssen kommende Woche noch verhandelt werden, damit die Regelung bereits für den Wahlkampf im November gilt. Beantragt hatten die Obergrenze SPÖ, FPÖ, Grüne und KPÖ, beim Beschluss ging dann auch die ÖVP mit. Es müsse vermieden werden, dass es, wie offenbar auf Bundesebene, noch mögliche Umgehungen gebe, sagten ÖVP und FPÖ.

SPÖ 2015 trotz Verlusten stärkste Partei

Bei der Landtagswahl am 31. Mai 2015 hatten die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP starke Verluste eingefahren. Die SPÖ kam mit 29,29 Prozent dennoch auf Platz eins, fünf Jahre zuvor waren es noch 38,26 Prozent gewesen. Die ÖVP fiel von 37,19 auf 28,45 Prozent.

Obwohl die SPÖ die stärkste Partei geblieben war, kündigte der damalige SPÖ-Landeshauptmann Franz Voves seinen Rücktritt wegen der Stimmverluste an. Er übergab dem damaligen ÖVP-Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer die Regierungsspitze.

Starke Zugewinne hatte es bei der Landtagswahl 2015 für die FPÖ gegeben. Die Freiheitlichen steigerten sich von 10,66 auf 26,76 Prozent. Die Grünen lagen bei 6,68 Prozent, die KPÖ schaffte, im Gegensatz zu den Neos, gerade noch den Einzug. (red, APA, 5.9.2019)