Eroberte einst von Amerika aus die Jazzwelt – und lebt dieser Tage in Kopenhagen: Komponist und Trompeter Michael Mantler. Foto: Andi Urban

Kopenhagen muss ein fruchtbarer Boden sein für den heimischen Jazzkomponisten Michael Mantler. Der gebürtige St. Pöltener half in den 1960er-Jahren mit, dem "New Thing" des Free-Jazz den notorischen Hang zur Kaputtspielerei auszutreiben. Das Ergebnis war die Platte "The Jazz Composer's Orchestra" (1968): eine makellose Verwirklichung all der Freiheitsversprechen, derentwegen Mantler, selbst ein bemerkenswert ungeschwätziger und zu aphoristischer Schärfe neigender Trompeter, in die USA ausgewandert war.

hrbigband

Heute lebt Mantler in Dänemark. Dort verpasst er seinem imposanten Gesamtwerk, großteils bei ECM verlegt, eine Serie von Revisionen. Ein rarer Meister des Third-Stream-Jazz löst substanzielle Versprechen der Moderne ohne Effekthascherei ein. Er gönnt sich eine Phase der Selbstreflexion. Was einst auf Einladung von Porgy-&-Bess-Boss Christoph Huber 2013 begann, erfährt heuer während dreier Septemberabende seine Fortsetzung.

Mantler hüllt eigenes Material – von "Thirteen" (1975) bis "Hide & Seek" (2000) oder "For Two" (2010) – jeweils in ein betörend knisterndes Orchestergewand. Der Besetzungszettel weist vier Holz- und drei Blechbläser aus, weiters 16 Streicher plus Mantler (Trompete), Bjarne Roupé (Gitarre) und David Helbock (Piano) als Solisten. Christoph Cech wird die Einsätze geben. Mantlers ungemein eigenwillige Klangsprache – introvertiert, zerebral, klangsinnlich – verdient jede Anstrengung! (Ronald Pohl, 5.9.2019)