10. Südkorea

Die Eingewöhnung ist für Expats in Südkorea eine echte Herausforderung: 41 Prozent fällt es schwer, sich einzuleben, und 37 Prozent haben Probleme, sich an die Kultur zu gewöhnen. Im Index zur Lebensqualität hat Südkorea ebenfalls erhebliche Einbußen erfahren: Im Vergleich zu 2018 (23. von 68) hat es 14 Plätze verloren (37. von 64 in der 2019er-Studie). Zudem mangelt es Expats an persönlichen Kontakten und Angeboten zur Freizeitgestaltung (27 Prozent negativ vs. 19 Prozent weltweit). Andererseits sind Expats in Südkorea mit ihrer persönlichen Sicherheit (93 Prozent positive Antworten vs. 81 Prozent weltweit), der Qualität der medizinischen Versorgung (79 Prozent vs. 65 Prozent weltweit) und dem Transportwesen (97 Prozent vs. 68 Prozent weltweit) sehr zufrieden.