Die Demonstrierenden in Hongkong fordern für ihre Anliegen internationale Solidarität. Foto: REUTERS

Nach den jüngsten teils gewaltsamen Protesten in Hongkong haben Aktivisten im Gedenken an die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 für diesen Mittwoch Demonstrationen abgesagt. Zugleich widersprachen sie dem Bericht einer chinesischen Staatszeitung, wonach für diesen Tag "massiver Terror" geplant gewesen sei.

Die Hongkonger Ausgabe von "China Daily" berichtete auf ihrer Facebook-Seite, dass fanatische Regierungskritiker in Hongkong Terroranschläge geplant hätten, darunter auch das Sprengen von Gasleitungen.

Appelle an die USA

Regierungsgegner teilten mit, aus Solidarität gegen den Terrorismus werde in Hongkong jede Form des Protests am 11. September ausgesetzt. Für die kommenden Tage sind mehrere friedliche Proteste geplant. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte in einer Rede vor Managern, sie hoffe, dass durch gemeinsame Anstrengungen die Spaltung in der chinesischen Sonderverwaltungszone überwunden werden könne.

Erst in der letzten Woche baten die Demonstrierenden in Hongkong die USA erneut um Hilfe. Sie schwenkten bei Demonstrationen die US-Flagge, sangen die Hymne der Vereinigten Staaten und übergaben dem US-Konsulat eine Petition. Sie forderten Solidarität: "Kämpft für die Freiheit, steht an der Seite Hongkongs", riefen die Demonstranten letzte Woche.

Forderungen an Berlin

Ein führender Aktivist der Protestbewegung in Hongkong, Joshua Wong, hat die deutsche Regierung am Mittwoch aufgefordert, Polizeigewalt und Machtmissbrauch klar zu verurteilen. Zudem solle Deutschland den Export von Ausrüstung an die Bereitschaftspolizei in der ehemaligen britischen Kronkolonie aussetzen, sagte der 22-Jährige vor der Bundespressekonferenz in Berlin.

Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong sprach am Mittwoch vor der Bundespressekonferenz in Berlin. Foto: APA / AFP / MICHELE TANTUSSI

Die Ausrüstung werde gegen Demonstranten eingesetzt, erklärte Wong. Er forderte ferner, Deutschland solle Gespräche über die Handelsbeziehungen mit China und Hongkong aussetzen, bis Menschenrechtsthemen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Auch müssten Sanktionen erwogen werden. Er habe seine Forderungen auch bei einem Treffen mit Außenminister Heiko Maas am Montag geäußert. China hatte die Zusammenkunft scharf kritisiert. (APA, red, 11.9.2019)