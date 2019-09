Ein Metal-Festival zum Aufwärmen

Wo schwitzen die Finnen noch außer in der Sauna? Ja, genau, beim Headbangen auf dem Metal-Festival. Als das Sauna Open Air im Jahr 2004 zum ersten Mal über die Bühne ging, traten auch die bekannten Verkleidungskünstler Lordi auf. Wem die Band nach ihrem Song-Contest-Auftritt in Erinnerung geblieben ist, weiß, dass die Musiker recht viel anhaben. Sie schauen also eher nicht so aus, als kämen sie gerade aus der Sauna. Der Name des Festivals im finnischen Tampere ist demnach irreführend. "Sauna" trägt die Veranstaltung nur im Titel, weil die Musik und der damit verbundene Bewegungsdrang schweißtreibend sind.

Bis 2019 lag das Sauna Open Air übrigens vorübergehend auf Eis. In Finnland gibt es viele Metal-Fans, aber offensichtlich waren es nicht genug, um die Schulden des Veranstalters zu tilgen. Er ging in Konkurs. Nach sechs Jahren Unterbrechung haben im Juli 2019 Bands wie Whitesnake 14.000 Menschen im Freien zum Schwitzen gebracht. Danach fragten sich die Veranstalter der Metal-Sauna dennoch: Will we be back next year? Wer zum musikalischen Aufguss 2020 erscheinen möchte, sollte die Festival-Website im Auge behalten. (Sascha Aumüller, RONDO, 15.9.2019)

