Apple soll an einem eigenen AR-Headset arbeiten. Im Bild: Besucher einer Virtual- und Augmented-Reality-Show im April in Frankreich. Foto: AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER

Es wird schon länger gemunkelt, dass Apple an einem Augmented-Reality(AR)-Headset arbeitet. In iOS 13 sind nun Hinweise auf das Gerät aufgetaucht. Und nicht nur das, das Unternehmen soll auch an einem speziellen Gamepad arbeiten, das in Verbindung mit dem Headset verwendet wird.

Codename StarBoard

Die Hinweise hat Entwickler Steve Troughton-Smith im Gold-Master-Release von iOS 13 und in der aktuellen Beta-Version von Xcode gefunden, wie AppleInsider berichtet. Intern soll das Projekt den Codenamen StarBoard tragen.

Das Headset soll stereoskopische Inhalte wiedergeben können. Apps und Rendering sollen laut dem Entwickler auf einem iPhone oder einem anderen Apple-Gerät passieren. Das Headset soll nur zur Anzeige dienen.

Marktstart 2020 vermutet

Laut dem Bericht arbeitet Apple schon seit Jahren an einem AR-Headset und habe bereits mehrere Prototypen getestet. Im Sommer war noch berichtet worden, dass die Entwicklung eingestellt worden sein. Die in der Vorabversion von iOS 13 entdeckten Hinweise beleben nun jedoch jüngste Spekulationen, dass das Headset doch 2020 auf den Markt kommen könnte. (red, 12.9.2019)