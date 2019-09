Feministisch gefärbte Partys und politischer Rap am Gürtel

Deena Abdelwahed legt Clubmusik mit arabischen Einflüssen auf. Foto: Deena Abdelwahed

Freitag, 13.9.

Bitches & Witches lautet das Motto der heurigen Wienwoche, die mit aktivistischen Kunstformen liebäugelt. Zu denen gehört auch – wenn man es richtig macht – die Party. Zum Opening des Festivals gibt es nach Konzerten und Performances am Karlsplatz noch DJ-Sets von Angel-Ho, Kiki Hitomi oder Fauna im Flex zu hören.

Kein bisschen weniger feministisch wird es bei der Fünfjahresfeier der Sorority zugehen, einem Netzwerk für Frauen, das sich zum Geburtstag ein Feministival schmeißt. Männer dürfen auch kommen, die Musik wählen trotzdem Dalia Ahmed und Raver Resi an den Decks aus. Live spielen die fitten Titten und Kids’n’Cats auf.

Auch beim traditionellen Radio Orange Fest sind die Haupt-Acts heuer weiblich besetzt. Wir hören von der Spanierin Clara!, die sich auf Reggaeton spezialisiert hat, sowie von Deena Abdelwahed, die Clubmusik mit arabischen Einflüssen auflegt. In diesem Bereich gibt es viel zu wenig, daher sollte man sich das nicht entgehen lassen. Das ausgezeichnete Festival Unsafe+Sounds für Elektronik- und andere Experimentierfreuden gönnt sich heute ein Interludium im 17. Bezirk. Neben Installationen wartet man mit Performances von Pamelia Stickney (Theremin Orchestra), Dorian Concept oder God's Entertainment auf.

Die Helene Fischer des Techno, Monika Kruse, spielt in der Grellen Forelle, gerappte Hippness selektiert vom deutschen Hip-Hop-It-Girl Tereza kann man im Volksgarten Pavillon haben; Musika Brutale, was wohl Hardcore Techno der Marke Gabber meint, zerlegt das Rhiz. Oder man verbringt überhaupt das ganze Wochenende in Gallneukirchen, wo seit mehr als zehn Jahren das Klangfestival stattfindet. Man darf sich auf die iranische Komponistin und Musikerin Rojin Shafari, die voriges Jahr mit dem österreichischen Komponistinnenpreis ausgezeichnet wurde, freuen, oder auch auf Experimental-Drummerin Katharina Ernst.

Samstag, 14.9.

Beide Floors des Werk stehen heute im Zeichen von Funk, Boogie und Modern Soul – aus Berlin kommen The Brides. In Pratersauna und Vie I Pee feiert die Vienna Fashion Week ihre Afterparty, beim Gürtel Squad dreht sich wieder alles um politischen Rap. (Amira Ben Saoud, 12.9.2019)