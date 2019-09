In dieser Galerie: 2 Bilder Begrüßung zu einem weitgehend gesitteten Duell. Foto: APA / AFP / Getty Images / Win McNamee Demonstranten störten etwa zur Mitte der Diskussion die Debatte der Kandidatinnen und Kandidaten. Foto: Reuters / Mike Blake

Es war der vielleicht unhöflichste Moment des Abendes – und doch wird er wahrscheinlich am ehesten als eine Art Highlight der dritten Debatte unter den demokratischen Bewerberinnen und Bewerbern in Erinnerung bleiben. "Vergessen Sie jetzt schon, was Sie vor zwei Minuten gesagt haben?" fuhr Julian Castro, einst Minister unter Barack Obama, den demokratischen Umfrage-Spitzenreiter Joe Biden auf der Bühne in Houston an, während die beiden über Details aus Bidens Gesundheitsprogramm diskutierten. Für Biden, Obamas Vizepräsident, 76, und schon bisher wegen Versprechern und Vergesslichkeit unter Druck, war es ein rhetorischer Stoß zur Unzeit.

Er hatte bis dahin einen der besten Abende unter den zehn Demokratinnen und Demokraten gehabt, die in Houston, Texas, auf der Bühne standen, um sich im Vorwahlkampf zu profilieren – in Sozialen Medien wurde dennoch ab da wieder über die Frage diskutiert, ob der Kandidat nicht zu alt sei, um Donald Trump im Wahlkampf 2020 Paroli zu bieten. Das hatte auch damit zu tun, dass Biden in Folge ins Straucheln geriet. Bei einer Frage zu den Hinterlassenschaften der Sklaverei in den USA verhaspelte er sich mehrfach, schließlich hielt er fest, Eltern sollten sicherstellen, dass am Abend nicht der Fernseher, sondern "der Schallplattenspieler" läuft.

Auch, wenn es sicher bessere Referenzen gibt, um herauszustreichen, dass man mit der aktuellen Kultur auf Du und Du ist: Beobachter attestierten dem ehemaligen Vizepräsidenten dennoch einen relativ guten Abend. Biden sei bei seinen wichtigsten Themen sicher aufgetreten, vor allem in der ersten der drei Debattenstunden habe er sattelfest gewirkt – das ist jene, in der gewöhnlich die meisten Zuseherinnen und Zuseher dabei sind. Biden half auch, dass seine Gegnerinnen und Gegner – außer Castro – diesmal auf direkte Angriffe verzichteten.

Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachussetts, und Bernie Sanders, linker Senator aus Vermont, setzten vor allem darauf, ihr eigenes Programm in den Vordergrund zu rücken. Einen zivilisierten Schlagabtausch lieferten sich Biden und Warren etwa beim Thema Gesundheitspolitik: Biden konnte die hohen Kosten von Warrens Plänen in den Vordergrund stellen, Warren konterte, diese seien mit Steuererhöhungen für die Reichsten finanzierbar.

Bei diesem, sowie den meisten anderen Themen konnte sich Warren weitgehend positiv aus der Affäre ziehen und ihre Rolle als Biden-Herausforderin unterstreichen. Sanders kam hingegen argumentativ mehrfach von seiner Linie ab – auch ihm, so Beobachter später, sei das fortgerückte Alter von 78 Jahren immer wieder anzumerken gewesen.



Wenige Fehler, wenige Highlights

Insgesamt, so das erste Urteil nach der von den Themen Gesundheitspolitik und Soziales dominierten Diskussion, sei es ein Abend mit nur wenigen Highlights gewesen. Dass niemand herausstechen konnte, lag auch an einem Luxusproblem der Demokraten: Es gibt womöglich zu viele durchaus passable Kandidaten. Dass diesmal fast alle der zehn auf der Bühne verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten im Wesentlichen kompetent auftraten hat aber auch mit dem neuen Auswahlverfahren der Partei für die Diskussion zu tun – anders als bei den bisherigen zwei Diskussionsrunden waren jene, die in Umfragen abgeschlagen liegen, diesmal von der Debatte ausgeschlossen.

Einen für Politiker ungewöhnlichen Moment lieferte Biden, als das Thema Außenpolitik zur Diskussion stand – er gestand einen Fehler ein. Ein solcher sei es gewesen, dass er vor dem Irak-Krieg im Senat einer Resolution zugestimmt habe, die den damaligen US-Präsidenten George Bush zum Angriff ermächtigt habe. Damit schloss er die Türe für Angriffe von Warren und Sanders, die ihm seine Stimme für den Krieg bisher immer lautstark zum Vorwurf gemacht hatten. Zudem plädierte er für einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan: "Wir brauchen diese Soldaten dort nicht. Ich würde sie nach Hause holen". Dass er, so wie Warren, das auch ohne Friedensvertrag tun würde, wollte Biden allerdings nicht versprechen.

"Wissen, dass Trump ein Rassist ist"

Eine größere Rolle als in bisherigen Duellen spielte US-Präsident Donald Trump. Mehrere Demokraten warfen dem Präsidenten in Houston offen Rassismus vor. "Wir wissen, dass Donald Trump ein Rassist ist", sagte etwa der Senator von New Jersey, Cory Booker. "Wir haben einen Rechtsextremen im Weißen Haus", sagte der frühere texanische Kongressabgeordnete Beto O'Rourke, dem Beobachter nach der Debatte attestierten, er habe erstmals trittsicher gewirkt und sich profilieren können. O'Rourke stammt aus der texanischen Grenzstadt El Paso, wo ein von rechtsradikaler und rassistischer Ideologie, aber auch von den Wahlsprüchen Donald Trumps inspirierter Terrorist Anfang August 22 Menschen erschoss. Er hatte das Ziel gehabt, "möglichst viele Mexikaner zu töten".

Trump hatte zum Schusswaffenangriff und zur wiederkehrenden Debatte über verschärfte Waffengesetze immer wieder gesagt, dass nicht die Waffe den Abzug betätigt habe. Senatorin Kamala Harris sagte dazu bei der Debatte, Trump habe nicht den Abzug betätigt, "aber mit Sicherheit die Munition getwittert". Das war allerdings einer von nur wenigen starken Momente der Senatorin. Bei der Debatte Ende Juni hatte sie mit einem emotionalen Angriff auf Biden gepunktet und einen kurzfristigen Höhenflug in den Umfragen bekommen, zuletzt fiel sie aber zunehmend hinter Warren und Sanders zurück.

Demonstration auf der Bühne

Einen Schreckmoment gab es, als etwa zur Mitte der Diskussion Demonstranten die Bühne stürmten. Sie hatten auf die Lage an der Grenze zu Mexiko und die ihrer Ansicht nach unmenschliche Einwanderungspolitik Präsident Donald Trumps hinweisen wollen.

An der Ausgangslage, wie sie vor der Debatte herrschte, dürfte sich diesmal wohl wenig geändert haben. Während Biden zuletzt in Umfragen etwas an Zustimmen eingebüßt hatte, wurde Warren zusehends stärker und rückte immer näher an ihn heran. Biden, Sanders und sie sind die führende Dreier-Gruppe in Umfragen – mit einigem Abstand zu den anderen Bewerbern. (mesc, maa, 13.9.2019)