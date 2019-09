Polen sucht Cybersoldaten. Foto: APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Polen baut eine eigene Cyberarmee auf. Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak kündigte am Donnerstag laut Berichten örtlicher Medien in Zegrze bei Warschau an, die Cyberspace-Kommandozentrale werde 2022 eingerichtet, bis 2024 sollten 2.000 Soldaten für die Einheit rekrutiert werden. "Uns ist bewusst, dass es heutzutage möglich ist, die Lage in Staaten mit solchen Methoden zu beeinflussen", sagte Błaszczak.

Zusammenarbeit mit Hackathon

Bis 2024 werde es hinreichend viele polnische Hochschulabsolventen mit den entsprechenden IT-Kenntnissen geben, um die Einheit aufzubauen. Das polnische Verteidigungsministerium arbeitet mit dem Wettbewerb Hack Yeah Hackathon zusammen und setzte Preise in Höhe von umgerechnet 6900 Euro aus.

Der zweitägige Wettbewerb, der sich als der größte seiner Art in Europa versteht, findet am kommenden Wochenende in Warschau statt. (APA, AFP, 13.9.2019)