Varna, Bulgarien

In Varna, der Hafenstadt an Bulgariens Schwarzmeerküste, ist es auch im Oktober mit 21 Grad Celsius noch immer angenehm warm. Noch besser ist, dass hier das Eis am günstigsten ist, so kann man hier bei strahlendem Sonnenschein noch ausgiebig schlemmen oder sich den ein oder anderen erfrischenden Cocktail gönnen. Aber auch die Stadt selbst ist eine Reise wert, bietet sie doch eine jahrtausendealte Geschichte und zahlreiche kulturelle Veranstaltungen.