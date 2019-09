Nach den Angriffen auf die saudi-arabischen Produktionsstätten, stieg der Ölpreis in den ersten Handelsminuten am Montag deutlich

Auch in Saudi-Arabien blickt man nach dem Drohnenangriff besorgt auf die Entwicklung der Ölpreise. Foto: REUTERS

In den ersten Handelsminuten am Montag waren die Preise für Öl um bis zu 20 Prozent gestiegen, bevor sie sich kurz danach wieder etwas beruhigten. Der Preis für ein Barrel wurde auf den höchsten Stand seit sechs Monaten getrieben. Noch am Sonntag nach dem schwerwiegenden Drohnenangriff auf die saudi-arabische Ölproduktion gab der US-Präsident Donald Trump bekannt, die Ölreserven seines Landes freizugeben um den Preisanstieg abzufedern.

ORF

Auf Twitter schrieb der US-Präsident, dass er angewiesen habe, Ölmengen "in noch zu bestimmender Menge" freizugeben, um die Märkte versorgt zu halten. Kurz danach schrieb er "Reichlich an Öl!".

Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um zehn Prozent auf 66,51 Dollar, ein Barrel US-Leitöl um neun Prozent auf 59,96 Dollar, nachdem die Produktion in zwei saudischen Ölförderanlagen nach Drohnenangriffen gedrosselt werden musste. Der Ausfall betrifft rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots. Die steigenden Ölpreise hievten die Aktien asiatischer Energiekonzerne wie PetroChina oder China Petroleum um bis zu vier Prozent ins Plus.



Preisanstieg erwartet

Die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien haben nach offiziellen Angaben aus Riad zu einem drastischen Einbruch der Produktionsmenge geführt. Die Ölproduktion sei infolge der "terroristischen Attacken" um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens zurückgegangen, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman bin Abdulasis.

Dieses Bild zeigt Teile der entstandenen Schäden am saudi-arabischen Ölfeld in Buqyaq. Foto: AP

Wie ernst der Schaden wirklich sei und wie lange es dauere, bis die Produktionskapazität in Saudi-Arabien wieder voll hergestellt werden könne, sei zwar ungewiss, schrieb Unicredit-Chefvolkswirt Erik Nielsen in London. Kenner aber gingen davon aus, dass die Ölpreise um 5 bis 10 US-Dollar nach oben springen könnten. In die gleiche Kerbe schlug Mike McGlone vom Analysedienst Bloomberg Intelligence. Aus der Geschichte könne man schließen, dass eine Angebotsreduktion von 5 Prozent mit einem Anstieg der Ölpreise um rund 10 Prozent einhergehe.

Die Auswirkungen auf den deutschen Markt und für die Autofahrer hierzulande dürften sich nach Einschätzung des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) in Grenzen halten. "Aus Saudi-Arabien kommt kaum Öl nach Deutschland – 2018 war es ein Prozent", sagte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Engpass-Gefahr beim Öl besteht für Deutschland also nicht."

Trump kündigt Vergeltung an

Trump drohte den Urhebern des Drohnenangriffs mit einem Vergeltungsschlag. Zugleich dementierte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter seine eigene Aussage, dass er ohne Vorbedingungen zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit sei. Erst am vergangenen Dienstag hatte auch Pompeo noch einmal betont, Trump sei zu einem Treffen ohne Vorbedingungen bereit.

Am Samstag hatte US-Außenminister Mike Pompeo den Iran für die Angriffe in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht, obwohl sich davor die Houthi-Rebellen im benachbarten Jemen ausdrücklich dazu bekannt hatten. Teheran bestritt jegliche Beteiligung.

Trump machte keine Angaben dazu, wen die USA für den Urheber des Angriffs halten. Er schrieb auf Twitter: "Es besteht Grund zu der Annahme, dass wir den Täter kennen." Die USA stünden "Gewehr bei Fuß" ("locked and loaded") , warteten aber auf eine Bestätigung und auf Angaben der saudischen Führung, wen sie für den Angriff verantwortlich mache und unter welchen Bedingungen vorgegangen werden solle. (APA, reuters, red, 16.9.2019)