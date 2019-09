Christoph Chorherr war langjähriger Planungssprecher bei den Wiener Grünen. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Die Ermittlungen im Wiener Magistrat für Flächenwidmung (MA 21) hängen mit den Ermittlungen gegen den langjährigen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr und den Verein s2arch zusammen. Am Wochenende war bekanntgeworden, dass das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ein Amtshilfeersuchen gestellt hat, dem die MA 21 freiwillig nachgekommen ist. Die Akten sollen schon vor Wochen übergeben worden sein.

Chorherr, der im Februar seinen Rückzug aus der Wiener Politik vollzogen hat, war in die Kritik geraten, weil der von ihm im Jahr 2004 gegründete gemeinnützige Verein s2arch teils höhere Spenden mehrerer Immobilieninvestoren erhalten hat. Dass Spenden an die NGO je einen Einfluss auf seine Tätigkeit als Mandatar genommen hätten, wies Chorherr stets vehement zurück.

Auch Heumarkt-Investor spendete an Verein

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Montag auf STANDARD-Anfrage, dass die Aktenübergaben in der MA 21 mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verein s2arch zu tun haben. "Das hängt damit zusammen", sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen laufen demnach noch.

An den gemeinnützigen Verein, der unter anderem zwei Schulen in Südafrika errichtet hat, soll etwa auch Heumarkt-Investor Michael Tojner gespendet haben – und zwar über Ithuba Capital, das Unternehmen gehörte dem Investor bis 2009. Chorherr, der Anfang 2018 alle seine Funktionen im Verein zurückgelegt hat, war vorerst nicht zu erreichen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im September 2018 sagte er in einem STANDARD-Interview zur Causa: "Es gibt nur bösartige Unterstellungen. Irgendwann wird das Verfahren eingestellt werden, und dann wird man sich fragen: Was war das eigentlich?" (David Krutzler, 16.9.2019)