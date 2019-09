Innogy gehört bald zu Eon. Foto: APA/AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf – Die EU-Kommission hat den Energieriesen Eon und RWE grünes Licht für die Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy gegeben. Eonerhalte unter Auflagen die Freigabe für die Übernahme von Innogy, teilten die Brüsseler Wettbewerbshüter am Dienstag mit. RWE hatte für seinen Teil des Deals bereits im Februar die Zustimmung bekommen.

"Wir können heute die Übernahme von Innogy durch Eon genehmigen, weil die Verpflichtungszusagen von Eon sicherstellen, dass der Zusammenschluss in den Ländern, in denen diese Unternehmen tätig sind, nicht zu einer geringeren Auswahl und höheren Preisen führen wird", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Eon will das Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy übernehmen. RWE erhält das Ökostromgeschäft von Innogy und das von Eon. (Reuters, 17.9.2019)