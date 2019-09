Nordic Walking ist, wenn man es richtig macht, eine hochwirksame Methode fast die gesamte Rumpfmuskulatur in Bewegung bringen. 80 Prozent der Muskeln, habe ich mal wo aufgeschnappt, sind aktiv, wenn man die Stöcke beim Gehen richtig setzt – also nicht einfach hinter sich her schleift.

Kombiniert mit der Low-Impact-Aktivität "Gehen" wird daraus etwas, was dann, wenn Sprung-, Hüft- oder Kniegelenke eben nicht mehr so mitmachen wie früher, wie ein Jungbrunnen wirken kann. Und wer je – auch als Läufer – in eine Geher-Meisterschaft hineinstolperte, wird rasch festgestellt haben, dass "gehen" nicht "langsam sein" heißt. (Ja, auch ich kenne die Malcom-Mittendrin-Folge, in der der Vater zum Geher wird. Hochlustig. Aber Googeln sie dann bitte auch die Zeiten und Geschwindigkeiten von Schnellgehwettbewerben.)