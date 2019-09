Bei der israelischen Parlamentswahl liefern sich Likud und das Bündnis Blau-Weiß ein Kopf-an-Kopf-Rennen Foto: REUTERS/Amir Cohen

Tel Aviv – Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres sind die Israelis am Dienstag an die Wahlurnen getreten – und wieder ist den ersten Prognosen zufolge kein klarer Sieger auszumachen: Zwei von drei Fernsehsendern sehen zwar das Bündnis Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz knapp vorn, mit 33 beziehungsweise 34 Sitzen. Der Likud liegt jeweils dahinter auf 31 beziehungsweise 32 Sitzen. Doch beide, Gantz und Netanjahu, dürften größte Schwierigkeiten haben, eine Koalition mit einer nötigen Mehrheit von mindestens 61 Sitzen zustanden zu bringen.



Immerhin könnte ein kleiner Vorsprung ausschlaggebend dafür sein, wen der Präsident Reuven Rivlin mit der Regierungsbildung beauftragt. Der hatte bereits angekündigt, dass die Bürger nicht noch ein drittes Mal werden wählen müssen. Neuwahlen wurden ausgerufen, nachdem es Premier Netanjahu im April nicht gelungen war, eine Koalition zu bilden.

Endgültiges Wahlergebnis steht noch nicht fest

Als Gewinner des Wahlabends gilt vor allem Avigdor Lieberman mit seiner Partei "Unser Haus Israel": Er kommt den Prognosen zufolge auf acht bis zehn Sitze, knapp doppelt so viele wie noch im April. Er galt bereits im Vorfeld als Königsmacher. Lieberman plädiert für eine große Koalition ohne die ultraorthodoxen Parteien. Das dürfte allerdings ebenfalls schwierig werden, da Blau-Weiß nicht mit dem Likud verhandeln möchte, solange Benjamin Netanjahu an der Spitze der Partei steht.



Die ersten Hochrechnungen sind in Israel mit Vorsicht zu genießen, ausschlaggebende Veränderungen über Nacht sind möglich. Das liege unter anderem am zersplitterten Parteiensystem und am engen Rennen zwischen den beiden größten Parteien, erklärt die Politologin und Meinungsforscherin Tamar Hermann vom Israelischen Demokratie-Institut: "Kleine Veränderung können den großen Unterschied machen".

Unregelmäßigkeiten in Wahllokalen

Am Wahltag selbst kämpften die Kandidaten bis zuletzt mit teilweise fragwürdigen Mitteln: Premier Netanjahu, ansonsten zu keinen Interviews mit Journalisten bereit, sprach gleich zwei Mal mit israelischen Radiosendern und veröffentlichte Umfragewerte, was in Israel am Wahltag verboten ist. Seine Likud-Partei kam angesichts der angeblich hohen Wahlbeteiligung in der arabischen Bevölkerung am Mittag zu einem inszenierten Krisentreffen in der Residenz des Premiers zusammen. Auch das Bündnis Blau-Weiß warnte – vor einer hohen Wahlbeteiligung im rechten Lager. Co Chef Jair Lapid sprach von einem "Notstand der israelischen Demokratie".



Der Wahltag wurde außerdem von Meldungen über Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen überschattet. Einzelne Parteien beklagten, dass die Stimmzettel ihrer Partei teilweise versteckt oder mit ungültigen Zetteln ausgetauscht wurden. In Israel wählen die Bürger, in dem sie einen Zettel mit dem jeweiligen Kürzel einer Partei in einen Umschlag stecken. Das Zentrale Wahlkomitee schloss vorübergehend mehrere Wahllokale, in denen versuchter Wahlbetrug entdeckt worden war. Auch sollen Parteimitarbeiter versucht haben, zu filmen. Ein Gesetzentwurf, um das Filmen in Wahllokalen durch Parteimitarbeiter zu erlauben, scheiterte vorige Woche im Regelungskomitee. Der Likud hatte den Entwurf eingebracht, angeblich um Wahlbetrug zu verhindern. Kritiker sahen darin vor allem den Versuch, arabische Bürger vom Wählen abzuhalten. Bereits im April hatte der Likud 1200 Parteimitarbeiter mit versteckten Kameras in Wahllokale entsandt. Legal mit Kameras ausgerüstet waren diesmal hingegen rund 3000 Mitarbeiter des Zentralen Wahlkomitees, die die Abläufe in den Wahllokalen beobachten sollten. (Lissy Kaufmann, 17.9.2019)