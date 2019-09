Blau-Weiß liegt Exit Polls zufolge nur knapp vor der Likud-Partei. Foto: REUTERS/Amir Cohen

Tel Aviv – Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich nach ersten Prognosen ein enges Rennen zwischen der konservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem oppositionellen Bündnis Blau-Weiß des früheren Generals Benny Gantz ab. Mehrere israelische Sender erklärten nach Schließung der Wahllokale am Dienstagabend auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen, es könne kein eindeutiger Sieger ausgemacht werden.

Netanjahus Likud kommt Exit Polls vom TV-Sender Channel 12 zufolge auf 33 der 120 Parlamentssitze, Gantz' Bündnis Blau- und Weiß auf 34. Die Exit Poll von Channel 13 sah Blau-Weiß mit 33 Mandaten zwei Sitze vor Likud. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan lagen sie gleichauf bei 32 Sitzen.

Keine Mehrheit für Regierungskoalition

Den Exit Polls aller drei Sender zufolge kommt weder der Regierungs- noch der Oppositionsblock auf die notwendige Regierungsmehrheit von 61 Mandaten. Das rechte Lager mit Netanjahus Likud, der Yamina-Partei von Ex-Justizministerin Ayelet Shaked und den strengreligiösen Parteien kommt auf 54 bis 57 Mandate. Das Mitte-Links-Lager mit Gantz' Bündnis Blau-Weiß, der Arbeitspartei, der Demokratischen Union und den arabischen Parteien liegt bei 54 bis 58 Mandaten.

Avigdor Liebermans Partei "Unser Haus Israel", die sich von Netanjahus Koalition losgesagt hatte, liegt bei sieben bis acht Sitzen. Die Partei gilt damit als Zünglein an der Waage für die Bildung der nächsten Regierung. Lieberman verlangte in einer ersten Reaktion die Bildung einer Einheitsregierung aus den beiden Großparteien und seiner eigenen Bewegung. Die rechtsextreme Ozma Yehudit (Jüdische Kraft) scheiterte an der Sperrklausel von 3,25 Prozent.

Wahlen zuletzt im April

Auch nach den zweiten Parlamentswahlen in Israel innerhalb eines Jahres wird nun eine mühsame Phase der Koalitionsbildung erwartet. Zuletzt war im April gewählt worden – und trotz einer Mehrheit des rechts-religiösen Lagers war es Benjamin Netanjahu nicht gelungen, erneut eine Regierung zu bilden.

Neben den schwierigen Aussichten für eine Koalitionsbildung steht Netanjahu auch wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Dem seit 2009 durchgehend regierenden Premier droht nach einer Anhörung im Oktober die Anklage in drei Fällen wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue. Auf einen Wahlsieg hoffte er auch, um Gesetze durchzusetzen, die ihm Immunität gewähren. (red, Reuters, 17.9.2019)