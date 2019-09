Das Feuer brach im obersten Stockwerk aus. Foto: Thomas Unger

Wien – Im Hotel My Place an der Rossauer Lände in Wien-Alsergrund ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, stand das oberste Stockwerk in Flammen. Die Feuerwehr löste zunächst Alarmstufe 2 aus. Bei dem Brand wurden drei Menschen leicht verletzt.

(APA, 19.9.2019)