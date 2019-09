Auch der Rückreiseverkehr in Salzburg und der Steiermark sorgte für Verzögerungen

Auf der Tangente ging am Montagmorgen nichts mehr (Archivbild). Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nach einem Unfall auf der Wiener Praterbrücke ging am Montagmorgen auf der Südosttangente (A23) nichts mehr: Der Frühverkehr staute sich laut ÖAMTC bis Traiskirchen. Außerdem stand der Frühverkehr auf der A23 in Richtung Süden vor dem Fly-over auf der Praterbrücke bis zur S2 über den Rautenweg hinaus. Auch auf der Donauuferautobahn kam es vor dem Knoten Kaisermühlen und der Ausfahrt zur Nordbrücke zu Verzögerungen.

Rückreiseverkehr in Salzburg und der Steiermark

In der Steiermark kam es am Grenzübergang Spielfeld zu einer halben Stunde Wartezeit bei der Einreise. In Salzburg musste wegen des dichten Verkehrs vor dem Helbersbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) Blockabfertigung ausgerufen werden. (red, 23.9.2019)