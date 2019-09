Insgesamt 179 luxuriöse Wohnungen wird es in dem Mega-Gebäude geben. Zwei bis acht Zimmer, zwischen 133 und 1.625 Quadratmeter groß und sehr teuer – ab 6,9 Millionen US-Dollar sollen die Immobilien zu haben sein. Zusätzlich sperrt der Central Park Club zur Eröffnung auf, der auf drei Etagen den Bewohnern des Hauses alles bieten soll, was man sich halt so von einem der exklusivsten Nachtclubs der Welt verspricht.