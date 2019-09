Die Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York hat begonnen. Foto: Reuters LUCAS JACKSON

New York – Am Dienstagnachmittag hat die Generaldebatte bei der Uno-Vollversammlung in New York begonnen. Bis Montag werden Vertreter aller Uno-Mitgliedsstaaten ihre Sicht der Dinge auf die Konflikte der Welt darlegen.

Via Live-Stream können Sie die Ansprachen der Staats- und Regierungschefs verfolgen. United Nations

"Die USA sind das mächtigste Land der Welt, hoffentlich wird es diese Macht nie nützen müssen" – so eröffnete Trump seine Rede vor dem ikonischen goldenen Hintergrund zu den Mitgliedern der Uno-Generalversammlung.

"Die freie Welt muss zu ihren nationalen Grundlagen stehen", sagte Trump. Es dürfe nicht versucht werden, diese aufzulösen oder zu ersetzen. "Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, sie gehört den Patrioten", sagte Trump.

Der Iran-Deal habe zu viele wichtige Punkte ausgelassen, deshalb sei die USA aus dem Abkommen ausgetreten und habe Wirtschaftssanktionen verhängt. "Alle Staaten stehen in der Verantwortung zu agieren", sagte Trump, der mit Austritt aus dem Atom-Abkommen die Spannungen zwischen dem Iran und den USA eskaliert hat. Kein verantwortungsbewusstes Land dürfe den"Blutdurst" des Iran unterstützen. Zudem drohte er dem Iran mit einer weiteren Verschärfung der Sanktionen.

Danach kritisierte Trump Chinas Handelspolitik scharf. Er sagte allerdings auch, dass er hoffe, dass die beiden Wirtschaftssupermächte eine Einigung erzielen könnten, um ihren Handelsstreit zu beenden.

Die Ansprache von US-Präsident Donald Trump wurde mit Spannung erwartet. Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UNO-Vollversammlung vorgeworfen, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu säen. Seitdem ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran gefährlich eskaliert.

UN-Generalsekretär warnt bei Generaldebatte vor großem Welten-Bruch

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor zum Auftakt der Generaldebatte vor einem "großen Bruch" der Welt gewarnt. "Ich habe Angst vor der Möglichkeit eines großen Bruchs: Dass die Welt in zwei Teile bricht, dass die zwei größten Wirtschaftsmächte der Welt zwei separate und miteinander im Wettbewerb stehende Welten erschaffen", sagte Guterres.

Als einer der ersten Redner nach der Eröffnung durch Guterres hatte dann Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro das Wort ergriffen. "Der Amazon wird nicht zerstört und von Flammen eingenommen, wie es von Medien dargestellt wird", sagte Bolsonaro.

Bolsonaro betonte erneut, dass Brasilien die nationale Souveränität "heilig" sei. Im übrigen würden Länder wie Deutschland oder Frankreich 50 Prozent ihrer Fläche für Landwirtschaft nutzen, Brasilien dagegen nur acht Prozent, sagte Bolsonaro. Er sprach kritischen Führern der indigenen Bevölkerung zudem das Recht ab, für alle Ureinwohner des Landes zu sprechen. Einige ließen sich von "ausländischen Regierungen" benutzen, um deren Interessen im Amazonas-Gebiet zu verfolgen. Macron hatte gesagt, dass der Regenwald Menschheitserbe sei und deshalb die internationale Gemeinschaft auf die Brandrodungen reagieren müsse. Das wies Bolsonaro als falsch zurück.

Bolsonaro liest während seiner Rede den Brief einer Gruppe "indigener Bauern" vor, die seinen Aufruf zu wirtschaftlichen Entwicklung unterstützten.

Für Österreich wird Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag eine Rede halten. (fmo, APA, 24.9.2019)