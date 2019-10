Knopf im Ohr

Wasserdicht sind sie, die Sound-Knöpfe, kabellos, staubgeschützt und besonders für sportliche Zeitgenossen gedacht. Deshalb nennt man die neuen Kopfhörer von Urbanista auch Athens (119 Euro). Verbunden wird über Bluetooth 5.0 zu IOS oder Android, gesteuert über Touchpanel, und geliefert werden die schwarzen Stöpsel in einem Ladecase, das drei zusätzliche Energieladungen bereithält. Apropos Saft: 32 Stunden beträgt die Gesamtspielzeit. Und in der Zeit dürfte auch die lahmste Ente die Marathondistanz schaffen. (Michael Hausenblas)

www.urbanista.com

Halskrause

Rushhour, Kreuzungen, Hektik: Der Straßenverkehr bringt viele Risiken. Besonders als zweirädriger Verkehrsteilnehmer gilt es sich zu schützen. Urbane Radfahrer, die dabei ihre pomaden- oder föngestylte Haarpracht nicht gefährden wollen, greifen zu diesem Airbag-"Helm". Der Hövding 3 (299,95 Euro) wird um den Hals geschnallt – die Frisur sitzt weiterhin. Dank App kann man Aktivitäten tracken oder Notfallkontakte verständigen. Und im Falle des Unfalls öffnet sich der Airbag und schützt seinen Träger – angeblich achtmal sicherer als normale Helme. (Martina Reinegger)

www.hovding.de

Lautschreiber

Remington No. 2, Corona No. 3 und Underwood Standard – sie alle klangen völlig unterschiedlich. Mark Twain, Ernest Hemingway und Orson Welles, die auf diesen Schreibmaschinen komponiert haben, hätten das sicher bestätigt. Schnöde PC-Arbeiter können sich immerhin den Klang und die Haptik dieser Zeit mit dem Azio Retro Compact Keyboard (rund 250 Euro) in ihre Büros zurückholen. Dazu gibt's modernen Schnickschnack wie wahlweise USB- oder Bluetooth-Betrieb und Tastenkappen zum Auswechseln für unterschiedliche Sprachlayouts. (Sascha Aumüller)

www.aziocorp.com

