DER STANDARD

Was waren die großen Wahlkampfthemen der Türkisen, was verraten die vergangenen Wochen darüber, wie Sebastian Kurz seine künftige Regierungsarbeit anlegen möchte? Die Politikwissenschafterin Natascha Strobl und der Politanalyst Thomas Hofer haben in der Livedebatte am Donnerstagabend spannende Einblicke in die Strategie der Volkspartei geboten. Im Video: Die Highlights der Diskussion über die Rhetorik im Wahlkampf und die Chancen der Parteien. (red, 27.9.2019)