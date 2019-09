Martin Sellner ist ein großer Fan von Herbert Kickl (FPÖ). Er sei der "beste lebende patriotische Politiker". Foto: screenshot/youtube

Martin Sellner, Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung, hat eine Wahlempfehlung ausgesprochen: Seine Fans sollen die FPÖ wählen, sagt der 30-Jährige auf seinem Youtube Kanal. Und: Sie mögen dem Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ihre Vorzugsstimme gewähren.

"Der beste lebende patriotische Politiker" Kickl

In dem Video ist der Identitären-Chef voll des Lobes für den FPÖ-Politiker – er sei nicht nur der beste "österreichische patriotische Politiker", sondern der "beste lebende patriotische Politiker". Als Gründe nennt er etwa, dass Kickl sich bisher nicht von den Identitären distanziert hat, gute Parolen schaffen könne (Sellner nennt etwa "Daham statt Islam" als Beispiel), strategisch sowie taktisch stark sei, und viel Disziplin zeige. Um seine Einschätzung zu unterstützen, nutzt er etwa ein Zitat, welches er fälschlicherweise Walidimir Lenin zuordnet, obwohl es sich eigentlich um ein Zitat desselbigen des Philosophen Dmitri Iwanowitsch Pissarew handelt.

"Outfluencer" Sellner

In dem Youtube-Video spricht er auch seine umstrittene Position an. "Ich weiß, dass die Identitäre Bewegung für politische Ränkespiele missbraucht wird und dass unsere eigentliche Rolle als eine Avantgarde sich in den Gegenteil verkehrt hat im Moment. Ich bin eine Art politischer Outfluencer geworden", so Sellner.

Ermittlungen

Der Identitären-Chef ist selbst im heurigen Jahr in das Visier der Ermittlungen geraten – so hat es bei ihm in Zusammenhang mit einer Spende des mutmaßlichen Christchurch-Massenmörders Brenton T eine Razzia gegeben. Nun wird ermittelt, ob Sellner zuvor davor gewarnt wurde, bekannt ist nunmehr auch, dass Kickls Kabinettschef Reinhard Teufel (FPÖ) "intensiven" Kontakt mit dem Identitärenchef gepflegt haben soll. Zudem soll der Nationalratsabgeordnete Hans-Jörg Jenewein (FPÖ) ein Identitären-T-Shirt käuflich erworben haben.

Der 30-Jährige ist zu einem sogenannten Influencer der rechten Szene geworden: Er zählt mittlerweile über 100.000 Youtube-Abonnenten, seine Videos erreichen zehntausende Fans. (red, 28.9.2019)