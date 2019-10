Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt seit 2017. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Trotz abkühlender Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter zurückgegangen, allerdings nicht mehr so deutlich wie noch vor einem Monat. Inklusive Schulungsteilnehmern verringerte sich die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im September um drei Prozent auf 334.464 – das waren 10.457 weniger als vor einem Jahr, gab das Sozialministerium am Dienstag bekannt.

Arbeitslosigkeit sinkt seit Frühjahr 2017

Beim Arbeitsmarktservice waren Ende September 272.098 Personen als arbeitslos vorgemerkt – 2,8 Prozent oder 7.801 Personen weniger als im September des Vorjahrs. Die Zahl der Arbeitssuchenden, die an AMS-Schulungen teilnahmen, verringerte sich um 4,1 Prozent oder 2.656 auf 62.366. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit dem Frühjahr 2017.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag im September bei 6,7 Prozent – 0,2 Prozentpunkte niedriger als im September 2018. Zum Monatsende gab es beim AMS 82.440 offene Stellen – 2.865 mehr als vor einem Jahr (plus 3,6 Prozent). (APA, 1.10.2019)