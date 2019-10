In dieser Galerie: 2 Bilder Aus Turm A des Warsaw Spire macht die Immofinanz nun einen Myhive-Standort. Foto: Immofinanz CA Immo erweitert demnächst die Berliner Europacity. Visualisierung: CA Immo

In Warschau sind sie direkte Nachbarn: Der Turm A des Warsaw-Spire-Ensembles, Polens höchstes Bürogebäude, gehört seit wenigen Monaten der Immofinanz AG; die benachbarten kleineren Türme B und C wurden schon 2017 und 2018 von der CA Immo gekauft. Ansonsten haben die beiden größten österreichischen börsennotierten Immobilienunternehmen derzeit eher weniger miteinander zu tun. Man sehe nun möglichen Fusionen oder Übernahmen im Bereich der börsennotierten Immo-Unternehmen in Österreich "von der Seitenlinie aus zu", sagte CA-Immo-Vorstandschef Andreas Quint im Frühjahr. Die CA Immo ist nur noch mit rund vier Prozent an der Immofinanz beteiligt.

Bis zum Vorjahr hatte zwischen den beiden ein heftiger Übernahmekampf getobt, mit wechselseitigen Übernahmeversuchen. Eine Fusion wurde erwogen, doch dann klopfte US-Investor Starwood bei beiden an. Letztlich veräußerte die Immofinanz ihren 26-Prozent-Anteil, den sie an der CA Immo hielt, voriges Jahr an Starwood. Dafür stieg die Immofinanz mit 29 Prozent bei der s Immo AG ein, wo sie nun "Synergiepotenzial" ortet, aber nichts überstürzen will.

Immofinanz und CA Immo sind nach Immobilienwerten derzeit annähernd gleich groß: Die Immofinanz meldete mit ihrer Halbjahresbilanz Ende August einen Wert von 4,55 Milliarden Euro, die CA Immo wenige Tage zuvor 4,71 Milliarden Euro. Bei der Bilanzsumme liegt die Immofinanz mit fast sechs Milliarden Euro wiederum vor der CA Immo mit 5,55 Milliarden Euro.

Warsaw Spire wird Myhive

Auf der Expo Real werden beide mit eigenen Ständen vertreten sein. Die Immofinanz wird einmal mehr ihre Drei-Marken-Strategie mit Vivo! (Shoppingcenter), Stop Shop (Fachmarktzentren) und Myhive (Bürogebäude) hervorheben. Letzteres wurde unter dem Titel Myhive 2.0 nun weiterentwickelt, um dem "Megatrend Flexibilität" Rechnung zu tragen.

Bisher hat man das erstmals 2016 vorgestellte Myhive-Konzept auf 22 Standorte ausgerollt. Auch am gerade erworbenen Turm A des Warsaw Spire wird schon bald das Myhive-Logo prangen.

Myhive 2.0, das heißt: Mieter sollen mehr Flexibilität bei der Vertragsdauer und beim Umfang der Serviceleistungen erhalten. Flächen an den Myhive-Standorten werden künftig ab sechs Monaten Laufzeit angemietet werden können, weiters sind Unterteilungen ab vier Arbeitsplätzen möglich. In einem weiteren Schritt sollen den Mietern dort auch All-inclusive-Services angeboten werden, von der Büroplanung über die Anschaffung der Möbel bis hin zur Reinigung. Und an ausgewählten Standorten, zunächst in der Ungargasse 37 in Wien (Fertigstellung 2020) und im Medienhafen Düsseldorf (2021), will die Immofinanz auch eigene Coworking-Flächen innerhalb ihrer Myhive-Marke anbieten.

Und das Portfolio wächst weiter: Im Sommer hat die Immofinanz die Prager Büroimmobilie Palmovka Open Park für 76,4 Millionen Euro erworben. Auch dieser Standort mit rund 25.800 m² vermietbarer Bürofläche wird nun in ein Myhive umgewandelt. "Damit stärken wir unsere Präsenz am sehr attraktiven Prager Büromarkt", so Immofinanz-CEO Oliver Schumy, dessen Vertrag kürzlich bis 2025 verlängert wurde.

Mega-Pipeline der CA Immo

In Prag ist auch die CA Immo aktiv, sie gab kürzlich den Baustart von zwei Bürogebäuden bekannt. Der bestehende Komplex River City Prague wird um die Bürogebäude Mississippi House und Missouri Park mit insgesamt 21.000 m² vermietbarer Fläche erweitert.

Ansonsten setzt man bei der CA Immo weiterhin voll auf Projektentwicklung in Deutschland. Die Pipeline umfasst ein Volumen von nicht weniger als 750.000 m² Nutzfläche, das meiste davon entsteht auf Eigengründen ("Land Bank") in Berlin, Frankfurt am Main, München und Düsseldorf. Am Berliner Hauptbahnhof wird etwa demnächst mit dem Bau eines Büroturms begonnen, der bereits zu 100 Prozent an KPMG vermietet ist. Außerdem stellt die CA Immo in Berlin im vierten Quartal 2019 gleich drei Bürogebäude fertig, die Vorvermietungsquoten zwischen 93 und 100 Prozent aufweisen, darunter den Cube. (mapu, 4.10.2019)