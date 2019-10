Wumms im Autodrom oder ein Aufeinandertreffen von Balkan und Bollywood versprechen die Partys in Wien an diesem Wochenende

Österreichische Acts beschallen beim FM4 Unlimited den Wiener Prater Foto: Michael Manyet

FREITAG, 4.10.19

Der potenzielle Spaß im Prater ist groß, FM4 sorgt heute dafür, dass er sogar unlimitiert werden möge. Beim FM4 Unlimited wird Club-Musik von und mit österreichischen Acts gefeiert, die es einem dann im Autodrom oder Tagada um die Ohren schlägt. Auf der Hauptbühne wird live aufgespielt – die Rapperin Keke oder das House-Duo Ogris Debris kümmern sich um Wumms. Später gibt es einen eigenen Praterzug in die umliegenden Clubs wie Pratersauna oder VIEiPEE, wo dann zum Beispiel Patrick Pulsinger, Anna Ullrich, Makossa & Megablast oder DJ Phekt ihr Handwerk verrichten.

Den Saisonbeginn ruft das Celeste aus und feiert gleichzeitig sein sechsjähriges Bestehen in jetziger Form. Beim Auftakt stehen heute viele heimische Live-Acts und DJs auf dem Programm: Zum Beispiel die immer fantastische Joja, Anna Leiser und der DJ mit dem besten Namen: Gusch.

Die Langsamkeitsfanatiker (Downtempo!) des Kollektivs Heimlich haben heute mit dem Label Leveldva Gäste aus Moskau. Die wiederum rühmen sich damit, das Genre Chillrave erfunden zu haben. Das kann und will nicht jeder von sich behaupten. Wer’s gut findet, bitte ins Fluc!

Der südafrikanische House-Prinz Black Coffee beschallt den Horst Club, die Reihe Hausgemacht feiert in der Grellen Forelle ihren fünften Geburtstag, und bibliophile Kunstis, die auch gern tanzen, treffen sich im Gartenbaukino, wo die Eröffnungsparty der ersten Vienna Art Book Fair stattfindet.

SAMSTAG, 5.10.19

Das Dänen-Trio WhoMadeWho ist auch schon erwachsen geworden, was bei Musik immer "etwas experimenteller" bedeutet – am Samstag in der Pratersauna zu erleben.

Besuchenswert klingt auch die Balkan to Bollywood Party im Fluc, die ein Live- mit einem DJ-Set kombiniert. Dieses Mal kombinieren sich die Super Khan Bros. aus Rajasthan mit der südindischen Sängerin Anuradha Genrich und Ulf Lindemann, den man besser unter seinem Pseudonym dunkelbunt kennt.

Tendenziell poppig wird’s bei Romance to the Front im Celeste. (Amira Ben Saoud, 4.10.19)