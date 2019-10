Die Preisträger 2019 von links: Gregg L. Semenza, Peter J. Ratcliffe und William G. Kaelin Jr. Fotos: nobelprize.org

Stockholm – Die erste Entscheidung ist gefallen: Die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm hat am Montag bekanntgegeben, dass der diesjährige Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin an William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza. Sie werden "für ihre Entdeckungen, wie Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff wahrnehmen und darauf reagieren", ausgezeichnet.

William George Kaelin ist ein US-amerikanischer Onkologe und Professor an der Harvard Medical School. Sir Peter John Ratcliffe ist ein britischer Nephrologe und Professor an der University of Oxford. Gregg Leonard Semenza ist ein US-amerikanischer Pädiater und Professor an der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland.

Weg zu neuen Therapien

William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza haben entdeckt, dass Zellen Veränderungen in der Verfügbarkeit von Sauerstoff wahrnehmen und sich daran anpassen können. Die Forscher haben molekulare Mechanismen identifiziert, die die Aktivität von Genen als Antwort auf variierende Sauerstoffzufuhr regulieren. Ihre Arbeiten enthüllen damit die Mechanismen eines der fundamentalsten Prozesse von Leben, hieß es seitens der Jury in Stockholm. Die Erkenntnisse seien zentral für unser Verständnis, wie der Sauerstoffgehalt den zellulären Metabolismus und physiologische Funktionen beeinflusst. Die Entdeckung habe zudem den Weg für vielversprechende neue Strategien für Therapien von Anämie, Krebs und viele andere Krankheiten bereitet.

Die grundlegende Bedeutung von Sauerstoff für den Körper ist seit Jahrhunderten bekannt. Aber wie genau Zellen auf Sauerstoff reagieren, war lange unklar. Der diesjährige Medizin-Nobelpreis würdigt Arbeiten, die dazu beigetragen haben, Licht ins zelluläre Dunkel zu bringen: Die drei Forscher konnten molekulare Mechanismen aufklären, wie sich Zellen an die Verfügbarkeit von Sauerstoff anpassen, heißt es in der Begründung der Nobelversammlung.



Fundamentale Lebensprozesse

Dank der bahnbrechenden Arbeit der drei Laureaten wissen wir heute viel mehr darüber, wie unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen grundlegende physiologische Prozesse regulieren, fährt das Nobelpreis-Komitee in seiner Begründung fort. Die Wahrnehmung von Sauerstoff ermöglicht es Zellen, ihren Stoffwechsel auf niedrige Sauerstoffwerte einzustellen – etwa in unseren Muskeln während eines intensiven Workouts.

Andere Beispiele für solche Anpassungsprozesse sind die Erzeugung neuer Blutgefäße und die Produktion roter Blutkörperchen. Auch unser Immunsystem erhält durch die Wahrnehmung der Sauerstoffverfügbarkeit eine Feinabstimmung. Nicht zuletzt ist diese Wahrnehmung auch während des Wachstumsprozesses eines Embryos für die Bildung von Blutgefäßen und die Entwicklung der Plazenta entscheidend.

Der Prozess spielt aber auch für eine Reihe von Krankheiten eine Rolle. So leiden Patienten mit chronischem Nierenversagen häufig auch unter schwerer Anämie. Der Grund dafür ist, dass das Hormon Erythropoetin (EPO), das die Bildung roter Blutkörperchen reguliert, in den Zellen der Nieren produziert wird.

Bei Krebserkrankungen schließlich wendet sich der Prozess gegen den Betroffenen: In Tumoren wird mit Hilfe der sauerstoffregulierenden Zellmaschinerie die Bildung von Blutgefäßen stimuliert. Damit wird der Stoffwechsel so umgestaltet, dass Wachstum und Verbreitung von Krebszellen begünstigt werden. Ein Zweig der medizinischen Forschung fokussiert deshalb auf die Entwicklung von Wirkstoffen, die die zelluläre Sauerstoff-Wahrnehmung je nach Stadium der Krankheit aktivieren oder blockieren können.

Der weitere Fahrplan

Im Vorjahr ging der Medizinnobelpreis an die Krebsforscher James P. Allison (70) von der University of Texas und Tasuku Honjo (76) von der Universität Kyoto. Sie wurden für ihre Beiträge zur Krebsbehandlung durch Immuntherapie geehrt.

2019 sind die Preise wie im Vorjahr mit je neun Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 840.000 Euro) dotiert. Das entspricht heute in etwa dem Wert des ursprünglichen Preisgeldes von damals 150.000 Kronen.

Am Dienstag, dem 8. Oktober, folgt die Bekanntgabe des oder der Preisträger in der Kategorie Physik, am Mittwoch in Chemie. Übergeben werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. (dare, jdo, trat, 7.10.2018)