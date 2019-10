Aleksandra Andrejewna und Talita Simek leiten das Ateliertheater, wo am Donnerstag ein Tagebuch-Slam stattfindet. Foto: Luise Reichert

Frauen halten den Laden zusammen. Das ist überall auf der Welt so und war schon immer so. Kochen, Saubermachen und Kinderaufzucht als hauptsächliche Betätigungsfelder zur Weltrettung sind heute aber von gestern. Frauen, die den Bezirk kulturell prägen, stellt in Wien ab Donnerstag der Kulturherbst Neubau unter dem Titel female*gaze vor: Es geht um den weiblichen Blick auf die Dinge.

Künstlerinnen, Gastronominnen und Modemacherinnen stehen im Mittelpunkt des Projekts. Davon gibt es in Wiens angesagtestem Bezirk ja auch genug, wobei es natürlich nie zu viele geben kann.

Kleider und Körper

Unter ihnen: Stylistin und Designerin Noushin, die die queere Modeszene von Neubau bei einem Rundgang mit Studiobesuchen vorstellt (11. 10.). Oder Florentina Holzinger, die im Tanzquartier gerade ihre neue und umjubelte Performance Tanz zeigt. Dank ihrer Extremchoreografien ist sie sehr qualifiziert, über den Körper und Körperbilder zu sprechen (11. 10.).

Zu einstigen Schneiderinnen des im Bezirk befindlichen Volkstheaters ebenso wie zu Sexarbeiterinnen und Wirtinnen auf dem Spittelberg oder zu früheren Aktivistinnen der Frauenbewegung lädt Petra Unger auf einem historischen Bezirksspaziergang (11. 10.) ein. Marlene Engel veranstaltet Festivals wie Hyperreality und Bliss und führt bei female*gaze in von Frauen betriebene und queere Lokale in Neubau (12. 10.). Galerien zeigen Schauen etwa über Rollenbilder (Pamela Rußmann bei Rudolf Leeb).

Rrrriot im Orchideenfach

Verantwortlich für das tatsächlich noch viel üppigere Programm ist das feministische Rrriot-Festival, das sich seit 2015 als Gärtnerin auf dem noch lange nicht prächtig genug blühenden Feld der Frauenrechte, Gleichberechtigung und Gemeinschaft hervortut. Zuerst mit dem – für viele leider immer noch – Orchideenfach Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt; seit zwei Jahren zeigt die Truppe mit ihrem grünen Daumen auf das Pflänzchen Kultur.

Los geht es am Donnerstag mit Offenbarungen beim Tagebuch-Slam im Ateliertheater. (wurm, 8.10.2019)