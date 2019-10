Jeden Mittwoch wird für eine Stunde lang das Licht gedampft, die Musik abgedreht und Lautsprecherdurchsagen gibt es nur in Notfällen

Die Aktion wird mit Unterstützung eines örtlichen Autismus-Verbands durchgeführt. Foto: ap

Statt Musik und grellen Lichtern will eine neuseeländische Supermarktkette Countdown mit einer "Quiet Hour", also einer stillen Stunde, Kunden anlocken. Von Ende Oktober an werden alle 180 Filialen jeden Mittwoch eine Stunde lang unter anderem das Radio abdrehen und das Licht dämpfen, wie das Unternehmen nun mitteilte.

Mitarbeiter werden in der Zeit nur geringfügig Regale einräumen, zudem wird die Lautstärke an den Kassen gesenkt. Außerdem werde es außer in Notfällen keine Lautsprecheransagen geben.

Ungewöhnliche Reaktionen

Die Initiative wurde mit Unterstützung eines örtlichen Autismus-Verbands gestartet, nachdem ein Mitarbeiter mit einem autistischen Kind die Idee zur "Quiet Hour" hatte. Das Unternehmen führte einen Testlauf in einigen Filialen durch, bevor es sich zur Ausweitung der Aktion entschied.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC können Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung "ungewöhnliche Reaktionen auf Berührung, Geruch, Geräusche, Sehenswürdigkeiten, Geschmack und Gefühl haben." So könnten sie etwa auf ein lautes Geräusch unter- oder überreagieren. (APA, 9.10.2019)