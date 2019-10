ORF 1 vom Kaufserienkanal zum Österreich-Sender umzubauen ist zumindest so schwierig wie erwartet. Neue Quotenhoffnungen enttäuschen, und selbst altbewährte Formate strahlen hier nicht mehr so hell

In dieser Galerie: 8 Bilder Nächste Quotenhoffnung: Fußball-" Reibebaum" Oliver Polzer als ORF-1-Quizmaster. Foto: orf Bisher enttäuschende Quotenhoffnung: Andi Knoll mit der Feuerwehrshow "Feuer und Flamme". Foto: orf "Magazin 1": Stefan Lenglinger, neu dabei Mariella Gittler. Foto: ORF Quote knickt nach "Dok 1": "Talk 1" mit Lisa Gadenstätter. Foto: ORF Bisher quotenschwächste Staffel: "Vorstadtweiber". Foto: ORF "Dancing Stars" könnte ORF 1 im Frühjahr 2020 stabilisieren. Foto: ORF Großproduktion mit Netflix für 2020 auf ORF 1: "Freud". Foto: ORF 2020: Ursula Strauss reinigt in "Wischen ist Macht". Foto: ORF

Freitagfrüh, nach dem Länderspiel gegen Israel zur EM-Qualifikation, sollte die Welt in Ordnung sein, kurz jedenfalls. Freitagabend aber droht schon wieder Feuer am Dach bei ORF 1 und seinen Zuschauerzahlen. Die Quotenhoffnung Feuer und Flamme sahen zuletzt nur 176.000 im Hauptabend.

Die Vorstadtweiber erlebten ih ren bisher schlechtesten Staffelstart. Talk 1 begann verhalten, die Dokureihe Dok 1 funktioniert selbstproduziert, etwa wenn Lisa Gadenstätter wieder zur Schule geht und bei Hanno Setteles Selbstversuchen zwischen Dreck und Reisen. Magazin 1 am Vorabend liegt wenige Tausend Zuschauer über den Quoten der Simpsons auf dem Sendeplatz, aber viele Tausender über deren Kosten.

Der General lässt bitten

Am Mittwoch hatte Channel-Managerin Lisa Totzauer einen Termin bei ORF-Chef Alexander Wrabetz. Schon ist intern von "Notoperationen" die Rede, von "blankliegenden Nerven", vom "Alles-Umstoßen". Das könnte etwa bedeuten:

Doch wieder Dancing Stars im Frühjahr, von denen sich Totzauer eigentlich verabschieden wollte. Die Zeit dafür wird schon knapp – und damit auch teurer. Neue Formate am Donnerstag – die Dok 1-Dokus, Talk 1 und womöglich auch Peter Kliens wieder Tritt fassende Late-Night-Satire Gute Nacht, Österreich – könnten auf den Mittwoch wechseln, wo sie nicht gegen die Rosenheim Cops auf ORF 2 antreten müssen.

Walking on Sunshine früher

Die zweite Staffel von Walking on Sunshine wird auf Jänner vorgezogen, montags um 20.15 Uhr. Gleich danach kommt ebenfalls im Jänner um 21.05 Uhr eine "humorvolle Reportagereihe", Das Leben ist schön, kündigte Totzauer gerade in TV-Media an.

2020 wird Ursula Strauss mit Wischen ist Macht bei ORF 1 putzen und – üblicherweise mit verlässlichen Quoten – schnell ermitteln. Ebenfalls für kommendes Jahr steht Marvin Krens Freud ins Haus, produziert mit Netflix.

Quotenhoffnung

Linderung der Quotenmisere – im August mit 6,5 Prozent historischer Tiefststand beim Gesamtpublikum – versprechen Wintersport und die Fußball-Europameisterschaft. ORF 1 fehlen aber auch Champions League (Sky, Dazn), Europa League (Puls 4) und Bundesliga (Sky).

Totzauer erklärte ihren ob der Vorabendquoten besorgten ORF-Stiftungsräten vor dem Sommer: Neue Formate brauchten Zeit. Ihre Beispiele: Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Taff und Berlin Tag & Nacht in RTL, ProSieben und RTL 2.

Parallel zur Aussprache mit dem ORF-Generaldirektor tat Totzauer kund, wer die nächste Quotenhoffnung von ORF 1 präsentieren wird – ein Quiz im Vorabend ab 2. Dezember.

Mit Q1 Ein Hinweis ist falsch setzt der jüngere ORF-Kanal auf ein Format, das bei deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern und vor allem auch bei Servus TV sehr gut funktioniert. Die ORF-1-Version kommt deutlich vor Quizmaster.

Mit 172.000 Zuschauern gegen die Zeit im Bild hatte der Dauerläufer von Servus TV erst vorige Woche seinen bisher besten Quotenschnitt. Das Design, farblich noch im Sommer sehr nahe an Quizmaster, hat der ORF noch überdacht.

Raten beim Reibebaum

Die Besetzung zeigt wieder einmal Mut: Oliver Polzer, der als Fußballmoderator polarisiert wie kaum ein anderer. "Als Kommentator übernehme ich die Position des Reibebaums. Die Menschen geben dir teilweise die Schuld", sagte Polzer 2016 im STANDARD-Interview.

Aber: "Das hat weniger mit mir als Person zu tun als mit dem Thema. Fußball an sich polarisiert unglaublich. Sehr viel an derber Kritik kommt genau dann, wenn jemand enttäuscht ist." Zumindest Derbes drang zu ORF 1 bisher nicht nach außen. (Harald Fidler, 10.10.2019)