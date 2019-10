Wer sind "die Kurden", gegen die der türkische Präsident Tayyip Erdoğan auf der syrischen Seite entlang der türkischen Grenze vorgehen will? Es handelt sich um eine türkische Operation gegen das politische Projekt Rojava, Westkurdistan, für das die kurdische Partei PYD, Partiya Yekîtiya Demokrat, Partei der Demokratischen Union, steht.

Die Türkei, die die kurdische Autonomie im Nordirak 2003 nolens volens akzeptieren musste – und ganz gute Beziehungen zur kurdisch-irakischen Regierung in Erbil aufbaute -, will eine kurdische Selbstregierung im Norden Syriens nihct hinnehmen.

Das türkische Hauptargument ist, dass die PYD ein syrischer Ableger der türkisch-kurdischen PKK sei – und der langfristige Plan die Schaffung eines durchgehenden Kurdengebietes. Die PYD pocht jedoch auf ihre Unabhängigkeit von der PKK und bestätigt nur die ideologische – progressiv-marxistische – Verwandtschaft. Nicht alle syrischen Kurden sind PYD-Anhänger, so wie es in der Türkei ja auch viele kurdische Erdogan-Wähler gibt. Die Kurden haben in Nordsyrien auch keine territorial durchgehenden Siedlungsgebiete.

Erdoğan setzte bereits früher Schläge gegen die unter PYD-Führung 2016 geschaffene Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien, so der offizielle Name von Rojava. So schnitten die Türken von Jänner bis März 2018 mit der Eroberung von Afrin bereits einen Teil des Gebiets im Westen ab.

Die Milizen der PYD sind die YPG, die Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten. Sie wurden 2011, im Zuge des sich ausbreitenden Aufstands in Syrien, aufgestellt. Medial bekannt sind auch die YPJ, Yekîneyên Parastina Jin, aus Frauen bestehende Einheiten.

Die PYD/YPG grenzte sich vom Regime in Damaskus ab, schloss sich aber nie wirklich dem Aufstand an, was ihnen Misstrauen vonseiten der Aufständischen eintrug. Als wichtigste Aufgabe sahen die YPG, islamistische jihadistische Kräfte in dem Gebiet in Schach zu halten, allen voran natürlich ab 2013 den "Islamischen Staat".

Das führte zu einer militärischen Zusammenarbeit der USA mit den YPG. Weder Washington noch London und Paris – die dort auch Spezialeinheiten am Boden haben – schlossen sich jemals der türkischen Sichtweise an, bei den PYD oder YPG handle es sich um "Terroristen" Die USA kreierten 2015 die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF oder QSD), in denen auch arabische Kräfte sowie eine assyrisch-aramäische Miliz kämpfen. Damit sollte der Vorwurf entkräftet werden, dass die USA ein ethnisches Projekt der Kurden auf Kosten der arabischen Bevölkerung unterstützen.

Die YPG trugen die Hauptlast beim Kampf gegen den IS in der Region. Der IS hält zwar kein Territorium mehr, ist aber weiter aktiv. Der IS wäre somit einer der Profiteure des türkischen Einmarsches. Ein großes Problem sind auch die unter YPG-Kontrolle stehenden IS-Internierungslager. Nicht alle sind in der Sicherheitszone, die die Türkei besetzen will, aber YPG-Kräfte würden wohl von den Camps zu den Kämpfen abgezogen werden. (guha)