In dieser Galerie: 4 Bilder Zivilisten fliehen aus der Stadt Ras al-Ayn. Foto: Delil SOULEIMAN / AFP Flucht nach türkischen Bombardements. Foto: Delil SOULEIMAN / AFP Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar (Mitte), umgeben von türkischen Militärs im Armeehauptquartier in Ankara. Foto: AP/Turkish Defence Ministry Trump bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Akcakale – Die Offensive türkischer Truppen auf Kurdengebiete in Nordsyrien hat laut Augenzeugenberichten die Flucht tausender Menschen ausgelöst. Massen von Zivilisten würden die Stadt Tel Abyad, die auf der syrischen Seite der Grenze genau gegenüber der türkischen Stadt Akçakale liegt, verlassen, sagte ein Zeuge im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Von Akçakale aus sahen Reuters-Journalisten Einschläge in Tel Abyad. Mehrfach wurden Raketen von türkischer Seite aus auf die Stadt oder deren Umgebung abgeschossen. Per Tweet teilte der Sprecher der von Kurden dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mit, ein Bodenangriff der türkischen Armee sei abgewehrt worden.

Auch aus der ebenfalls unmittelbar an der Landesgrenze gelegenen Stadt Ras al Ain flohen Tausende Menschen. Nach SDF-Angaben wurden bei Luftangriffen mindestens fünf Zivilisten und drei SDF-Kämpfer getötet, Dutzende Menschen seien verletzt worden.

181 Ziele angegriffen

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara vom Mittwoch hat die Armee insgesamt 181 militärische Ziele angegriffen. Die Attacken richteten sich vor allem gegen die Kurdenmiliz YPG, die die Türkei als terroristisch einstuft. Ein hochrangiges Mitglied der YPG räumte gegenüber Reuters die militärische Unterlegenheit ein. "Die YPG hat keine schweren Waffen, die nützlich gegen türkische Panzer oder Kampfjets sein könnten", sagte der Mann, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Die Arabische Liga hat für Samstag auf ägyptischen Wunsch einen Krisengipfel einberufen. Das Außenministerium in Kairo hatte die türkische Aggression "in allerschärfster Form" verurteilt. Ligasekretär Hossam Zaki erklärte, die türkische Intervention sei ein unannehmbarer Angriff auf ein Mitglied der Vereinigung.

USA übernahmen IS-Kämpfer

Präsident Trump verteidigt den Abzug der US-Truppen gegen die anhaltende Kritik auch aus der eignen Partei. Zu den Vorhaltungen, einige inhaftierte Kämpfer des "Islamischen Staats" (IS) könnten im Chaos der türkischen Angriffe entkommen und woanders eine Bedrohung darstellen, spielte Trump eine Gefahr für sein Heimatland herunter. "Nun, sie werden nach Europa fliehen. Dort wollen sie hin", sagte er am Mittwoch. Er kritisierte erneut, dass sich europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich geweigert hätten, eigene Staatsbürger zurückzunehmen, die als IS-Kämpfer in Syrien gefangen genommen worden waren.



Bisher wurden gefangene IS-Kämpfer in Nordsyrien von SDF-Kräften bewacht, die sich nun aber auf den Kampf gegen die türkischen Streitkräfte konzentrieren dürften. Donald Trump kündigte am Mittwoch im Weißen Haus an, die USA hätten einige der gefährlichsten IS-Kämpfer in ihre Obhut genommen und "herausgebracht".

Darunter seien die für ihre Brutalität berüchtigten Briten Alexanda Kotey und El Schafi Elscheich, die in den Irak gebracht werden sollten, berichteten die "Washington Post" und die "New York Times" am Mittwochabend. Die beiden sollen an der Enthauptung von Geiseln beteiligt gewesen sein und zu einer IS-Zelle gehört haben, die wegen ihrer Herkunft und ihres britischen Akzents auch "The Beatles" genannt wurde.

Kritik der Republikaner hält an

Senator Lindsey Graham – einer der engsten Vertrauten von Trump im Kongress und Republikaner wie er – kritisierte den Präsidenten unterdessen weiterhin offen für dessen Entscheidung zu Rückzug aus Nordsyrien: "Dies ist die Mentalität vor dem 11. September, die den Weg für den 11. September ebnete: Was in Afghanistan passiert, geht uns nichts an. Wenn er damit weitermacht, ist dies der größte Fehler seiner Präsidentschaft", sagte Graham dem Sender "Fox News" mit Blick auf die Anschläge in den USA im Jahr 2001.

Auch Liz Cheney, Mitglied der Fraktionsführung der Republikaner im Repräsentantenhaus, kritisierte den Präsidenten für dessen Schritt, der "schlimme und vorhersehbare Folgen" haben würde. "Die USA lassen unsere verbündeten Kurden im Stich, die vor Ort gegen den Islamischen Staat gekämpft und zum Schutz des US-Heimatlandes beigetragen haben. Diese Entscheidung hilft den Gegnern der USA, Russland, dem Iran und der Türkei und ebnet den Weg für ein Wiederaufleben des IS." Sie kündigte an: "Der Kongress muss und wird handeln, um die katastrophalen Auswirkungen dieser Entscheidung zu begrenzen."

Pompeo: "Kein grünes Licht"

Außenminister Mike Pompeo verteidigt den Truppenrückzug. "Die Vereinigten Staaten haben der Türkei kein grünes Licht für eine Invasion in Syrien gegeben", sagte er dem Sender PBS. Er fügte hinzu, Ankara habe "berechtigte Sicherheitsbedenken" und Präsident Donald Trump habe beschlossen, amerikanische Soldaten in Sicherheit zu bringen.

Einen gewagten historischen Vergleich stellte unterdessen Trump: Die jetzt von einer türkischen Militäroffensive betroffenen Kurden hätten die USA schließlich nicht im Zweiten Weltkrieg und bei der Alliierten-Landung in der Normandie 1944 unterstützt. "Sie haben uns nicht im Zweiten Weltkrieg geholfen, sie haben uns beispielsweise nicht mit der Normandie geholfen", sagte der Präsident bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Kurden würden vielmehr für "ihr Land" kämpfen.



Die USA hätten den Kurden bereits viel Unterstützung zukommen lassen, führte Trump aus. "Wir haben enorme Geldbeträge ausgegeben, um den Kurden zu helfen, mit Munition, mit Waffen, mit Geld, mit Sold." Zugleich betonte Trump: "Wir mögen die Kurden." (Reuters, AFP, APA, 10.10.2019)