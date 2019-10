Neues Corporate Design für die Kobza Media Group. Foto: kobza media group

Wien – Rudi Kobza will die unternehmerischen Aktivitäten der Gruppe ordnen und hat dafür einen internen Markenprozess initiiert. Der Leitsatz dafür: "Born to create". Die Tätigkeitsfelder der Gruppe wurden in die zwei Bereiche "Communications" und "Ventures" aufgeteilt. Zu "Communications" gehören die Kreativagentur Kobza and The

Hungry Eyes (KTHE), die PR- und Content-Agentur alpha_z sowie die Bewegtbildagentur diego5 studios.



In den Bereich Ventures fallen die mit Partnern geführten Unternehmen Bieder & Maier (Vienna Coffee), Darwin‘s Circle und Darwin‘s Lab (Kongresse und Digitalberatung) sowie die

Medienbeteiligungen Biber und R9.

Beide Bereiche sollen in den kommenden Jahren ausgebaut und sowohl organisch als

auch in Partnerschaften weiterentwickelt werden. "'Born to create' ist die Essenz unseres Schaffens und das, worum es täglich geht: Wir sind Kreativ-Unternehmer, die mit der Kraft unserer Ideen und mit unserer Erfahrung Neues entstehen lassen. Marken, Werte, Momente und Stories, und auch neue Produkte." sagt dazu Rudi Kobza, Geschäftsführer der

Kobza Media Group. (red, 10.10.2019)