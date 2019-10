Dreht in Linz so richtig auf: Coco Gauff. Foto: APA/BARBARA GINDL

Linz – Coco Gauff (USA) steht im Finale der Upper Austria Ladies Open in Linz. Der Teenager bezwang im Semifinale die Deutsche Andrea Petkovic in zwei Sätzen 6:4,6:4 und erreichte ihr erstes WTA-Endspiel. Für Gauff läuft es in Linz wie am Schnürchen, nachdem sie eigentlcih schon auf der Heimreise war. Die US-Amerikanerin schied nämlich in der letzten Qualirunde aus, schaffte es dann aber als Lucky Loser in den Hauptbewerb, weil die Griechin Sakkri wegen einer Verletzung zurückzog. In der neuen Weltrangliste, die ab Montag ausgewiesen wird, ist Gauff die einzige Spielerin in den Top 100, die noch nicht 18 Jahre alt ist.

Im Endspiel trifft sie auf Jelena Ostapenkto (Lettland), die sich gegen die Russin Ekaterina Alexandrowa 1:6,7:6(5),7:5. durchsetzte.. Die in Linz erstmals von Ex-Wimbledonsiegerin Marion Bartoli gecoachte Ostapenko hatte im zweiten wie dritten Satz Matchbälle abzuwehren, ihre als Nummer acht gesetzte Gegnerin nutzte ihre Chancen aber nicht. Für die 22-jährige nur noch auf Weltranglistenplatz 72 liegende Baltin, Gewinnerin der French Open 2017, ist der Finaleinzug ihr größter Erfolg 2019, ihr dritter WTA-Titel würde die ehemalige Weltranglisten-Fünfte auf Platz 56 nach vor bringen.(red, 12.10.2019)