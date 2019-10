Dreht in Linz so richtig auf: Coco Gauff. Foto: APA/BARBARA GINDL

Linz – Coco Gauff (USA) steht im Finale der Upper Austria Ladies Open in Linz. der Teenager bezwang im Semifinale die Deutsche Andrea Petkovic in zwei Sätzen 6:4,6:4 und erreichte ihr erste WTA-Endspiel. Für Gauff läuft es in Linz wie am Schnürchen, nachdem sie eigentlcih schon auf der Heimreise war. Die US-Amerikanerin schied nämlich in der letzten Qualirunde aus, schaffte es dann aber als Lucky Loser in den Hauptbewerb, weil die Griechin Sakkri wegen einer Verletzung zurückzog.

Im Endspiel trifft sie entweder auf Jelena Ostapenkto (Lettland) oder Ekaterina Alexandrowa (Russland). In der neuen Weltrangliste, die ab Montag ausgewiesen wird, ist Gauff die einzige Spielerin in den Top 100, die noch nicht 18 Jahre alt ist. (red, 12.10.2019)