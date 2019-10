Visualisierung des Projekts "Bel & Main": Ganz rechts der Büroturm, in der Mitte der niedrigere Hoteltrakt vor den beiden Wohnhochhäusern. Visualisierung: K18/SIGNA

Neben dem Erste Campus beim Wiener Hauptbahnhof wird es bald auch einen "Erste Tower" geben. Die Erste Group wird sich nämlich im 18-stöckigen Büroturm des Projekts "Bel & Main" der Signa Holding, früher unter "Wohnen und Arbeiten am Schweizergarten" bekannt, einmieten, und zwar als alleiniger Mieter des gesamten Gebäudes. Das gaben Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber und Erste-CFO Stefan Dörfler am Montag anlässlich der Dachgleiche des Projekts bekannt. Es befindet sich genau zwischen dem Erste Campus und dem bereits fertiggestellten Signa-Projekt Parkapartments am Belvedere. Von Letzterem leitet sich auch der erste Teil des Projektnamens "Bel & Main" ab, der zweite Teil steht für den nahegelegenen Hauptbahnhof.

Investoren schlugen zu

Die Signa baut hier neben dem Büroturm mit 18.000 m² Nutzfläche auch einen niedrigeren Hoteltrakt sowie zwei Wohnhochhäuser mit insgesamt 450 Wohnungen. Die Wohngebäude wurden schon vor Monaten an institutionelle Investoren verkauft, nämlich an die Bayerische Versorgungskammer (BVK) bzw. die Versicherungskammer Bayern (BKV). Was auch bedeutet, dass die Einheiten nach Fertigstellung vermietet werden.

Für das Hotel gibt es ebenfalls bereits einen Betreiber, es ist die australische Adina-Gruppe. Sie wird hier ab Ende 2020 ein Haus mit 134 Zimmern führen, das insbesondere auf Langzeitaufenthalte abzielt. Es wird das erste Adina-Apartment-Hotel in Österreich.

Auch der Hoteltrakt und der Büroturm wurden bereits in Form von Forward-Deals (Verkauf vor Fertigstellung) an österreichische Investoren verkauft. Welche das sind, wurde am Montag nicht verraten, ebensowenig wie das Investitionsvolumen der Signa in das "Bel & Main"-Projekt. Man habe mittlerweile jedenfalls fast eine Milliarde Euro am Hauptbahnhof investiert, so Stadlhuber – neben dem aktuellen Projekt auch in die bereits fertiggestellten Parkapartments samt Hotel Andaz sowie in das Büro-Ensemble The Icon.

Standort Geiselbergstraße wird verkauft

Im "Erste Tower" wird die Erste Group 2021 ihre gesamte 1.300-köpfige IT-Mannschaft ansiedeln, der bisherige Standort in der Geiselbergstraße (11. Bezirk) wird demnächst verkauft, erklärte Dörfler. In dem Turm ist auch eine Erweiterung für den Erste-Group-Betriebskindergarten geplant. Ein gemeinsames Untergeschoß unter allen Bauteilen wird 400 Kfz-Stellplätze umfassen.

Geplant wurde das Ensemble von Delugan Meissl Associated Architects (DMAA) und Coop Himmelb(l)au, wobei DMAA den Büroturm, das Hotel und den Wohnturm an der Front zur Canettistraße bzw. zum Erste Campus errichtet, Coop Himmelb(l)au plante den Wohnturm dahinter, der sich in Richtung der von Renzo Piano geplanten Parkapartments hin orientiert. (mapu, 14.10.2019)