Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Berlin/Wien – Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt in der Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut nicht aus den Schlagzeilen. Scheuer wird vorgeworfen, milliardenschwere Verträge mit nachteiligen Konditionen für den Bund besiegelt zu haben. Das Risiko eines Mautstopps durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH), wie er letztlich eingetroffen ist, sei zu wenig berücksichtigt worden. Kritisiert wird auch, dass er einige Treffen mit den Betreibern einräumen musste, die nicht in Akten dokumentiert wurden.

"Mit seinem Verhalten hat uns Scheuer die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses regelrecht aufgedrängt", sagt Grünen-Experte Stephan Kühn. Jörg Cezanne (Linke) betont: "Wenn ein Minister erheblichen finanziellen Schaden anrichtet und dann weder die politische Verantwortung übernimmt noch für wirkliche Transparenz sorgt, ist ein Untersuchungsausschuss unumgänglich." Die Opposition von Grünen, FDP und Linken will wohl in der kommenden Woche über einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut beraten.

Geheime Treffen

Laut der "Süddeutschen Zeitung" hat Scheuers Ministerium fünf zusätzliche Gespräche der Ministeriumsspitze mit Vertretern der Mautfirmen CTS Eventim sowie Kapsch aus Österreich einräumen müssen. Sie sollen zwischen dem 3. Oktober 2018 und dem 23. Mai 2019 stattgefunden haben.

An drei Treffen sei Scheuer beteiligt gewesen, an einem habe auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teilgenommen. Dem deutschen Bundestag habe das Ministerium die Treffen trotz Nachfragen der Abgeordneten bisher verschwiegen. Sie seien auch in den Akten zur Maut nicht dokumentiert, schreibt die Zeitung.

Ministerium: #nixgeheim

Das Verkehrsministerium wies die Vorwürfe zurück, Treffen mit den potenziellen Mautbetreibern geheim gehalten zu haben. Das Ministerium veröffentlichte inzwischen das Antwortschreiben an die Grünen und schreibt dazu auf Twitter: "#nixgeheim. Wie immer habe das BMVI (Bundesverkehrministerium) auf eine parlamentarische Anfrage transparent Auskunft gegeben."

Die Debatte geht auch darum, inwieweit solche eher informellen Treffen von Ministern protokolliert oder dokumentiert werden müssen. Nach Darstellung eines Sprecher des Verkehrsministeriums sei dies von Fall zu Fall zu entscheiden.

Gegenangriff auf Betreiberfirmen

Anfang September warf der Bund den Betreiberfirmen indessen vor, unzulässig Verträge im Volumen von mehr als 500 Millionen Euro vergeben zu haben. Dabei geht es um den bereits seit Juni bekannten Vorwurf, die eigentlich vorgesehenen Betreiber hätten noch Aufträge an andere Firmen vergeben, nachdem der EuGH die Maut gekippt und der Bund die Verträge gekündigt hatte.



Scheuer hatte die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim 2018 geschlossen. Mitte Juni 2019 erklärte jedoch der Europäische Gerichtshof die Maut für rechtswidrig. Direkt nach dem Urteil kündigte der Bund die Verträge. Die Frage ist nun, wie hoch die finanziellen Forderungen der Firmen ausfallen. Die Streitgegner scheinen sich also in Position zu bringen. (APA, Reuters, red, 15.10.2019)