Bei Online-Diensten sollten immer aktuellen Mailadressen hinterlegt sein. Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Betrüger eigenen sich "verwaiste" E-Mail-Adressen an und erlangen unerlaubten Zugriff auf persönliche Nutzerkonten im Internet. Besonders betroffen sind derzeit Social Media und Gaming Accounts, warnte das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch.

Manche Adressen werden wieder frei

Persönliche E-Mail-Adressen werden bei längerer Nichtbenützung von einigen Providern wieder frei zur Verfügung gestellt. Das nutzen die Täter aus. Insbesondere Gratis-Webmail-Anbieter vergeben derart "verwaiste" Mail-Adressen teilweise schon wieder nach sechs Monaten an jeden beliebigen Neukunden, berichtete BK-Sprecher Vincent Kriegs-Au.

Diese frei gewordenen Mail-Adressen werden von den Betrügern mit einem neuen Passwort angemeldet. Anschließend prüfen die Kriminellen, ob die Mail-Adressen bei verschiedensten Nutzerkonten im Internet noch immer hinterlegt sind. Wenn das zutrifft, können die Täter über diesen Weg vollen Zugriff auf den jeweiligen Account erlangen und diesen zu Betrugs- oder Erpressungszwecken missbrauchen.

Immer aktuelle Adressen verwenden

"Überprüfen Sie, ob alte, nicht benützte E-Mail-Adressen in Ihren Sozialen Netzwerken oder anderen Accounts hinterlegt sind und ändern Sie diese gegebenenfalls auf eine aktuelle Mail-Adresse", empfahl das BK zur Prävention. Wenn man alte E-Mail-Adressen weiterverwenden will, reiche es aus, sich von Zeit zu Zeit einzuloggen und Mails zu schreiben, so dass diese vom Anbieter nicht "recycelt" oder gelöscht werden. (APA, 16.10.2019)