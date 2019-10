In dieser Galerie: 3 Bilder WienTourismus und Wien Nord versteckten 2018 Klimts "Kuss" hinter einem Hashtag. Die Kampagne wurde vom IAA mit zwei Gold-Effies ausgezeichnet. Foto: WienTourismus / Paul Bauer Gold in der Kategorie "Positive Change" für Ja! Natürlich und die Palmölfrei-Kampagne, eingereicht von Merlicek & Partner mit OMD Mediaagentur. Foto: IAA Vergoldet in der Kategorie Soziales: Schmetterlingskinder-Kampagne für Debra Austria von Lowe GGK. Foto: IAA

Wien – Drei Tage lang verdeckte im November 2018 ein roter Hashtag Gustav Klimts "Kuss" im Wiener Belvedere. Diese Aktion nach dem Motto "Weniger fotografieren, mehr erleben" ist Teil der Wien-Tourismus-Kampagne "Wien sehen. Nicht #Wien", die Kuss-Aktion wurde Mittwochabend vom IAA (International Advertising Association) mit zwei Effies in Gold für die werbewirksamste Kampagne des Jahres ausgezeichnet. Gewonnen hat sie in den Kategorien "Dienstleistungen" und "Transformation". Die Hashtag-Kampagne will zum Reisen abseits der Selfie-Inflation aufrufen will. Idee und Umsetzung kommt von Wien Nord.

Insgesamt wurden 15 Effies in zehn Kategorien vergeben, davon vier Mal Gold, drei Mal Silber und acht Mal Bronze. Ulf Schöttl (Josef Manner & Comp. AG) wurde zum Marketer des Jahres gekürt.

Gold für Ja! Natürlich und "Schmetterlingskinder"

Ein Effie in Gold ging jeweils an Ja! Natürlich (mit Palmölfrei-Kampagne), eingereicht von Merlicek & Partner mit OMD Mediaagentur in der Kategorie "Positive Change" und an "Auf dem richtigen Weg für die Schmetterlingskinder'" von Lowe GGK mit Mindshare für den Kunden Debra Austria in der Kategorie Soziales.

Drei Auszeichnungen in Silber

Je ein Effie in Silber ging an

tipp3 Sportwetten Club-Launch von Serviceplan Austria mit OmniMedia (Dentsu X)

TransANT revolutioniert Schienengüterverkehr von KISKA für Rail Cargo Austria AG

G´spritzter: Ohne Schnickschnack. Mit Plus von YMLY&R mit Wavemaker für Österreich Wein Marketing GmbH

Acht Bronze-Effies vergeben

Effies in Bronze waren der Jury folgende Kampagnen wert:

Belvedere: People matching artworks, eingereicht von WE LOVE/TBWA Werbeagentur für Österreichische Galerie Belvedere

ING-DiBa: Schluss mit dem Theater! von Wien Nord mit Carat Austria

Rosa Erfolg macht glücklich! von DDB Wien mit OMD Mediaagentur für den Kunden Josef Manner & Comp AG

M2 Kaffeemanufaktur: Bieder & Maier, eingereicht von Kobza and The Hungry Eyes

tesa – das clevere Befestigungssystem, von FCB Hamburg mit Vizeum Austria Media Service

A1 Digital – Gemeinsam Großes schaffen, eingereicht von Heimat Wien mit iProspect

Zweimal Bronze für Caritas Social Team Day von We Make (Stories) GmbH für die Caritas der Erzdiözese Wien

(red, 16.10.2019)