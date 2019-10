Was man an seinem Partner, seiner Partnerin liebt, das weiß man genau. Was einen zur Weißglut bringt ebenso. Man kennt sich eben. Wie verhält sich das aber, wenn es um einen selbst geht? Wie ist man selbst als Partner, als Partnerin – wie ergeht es wohl dem Gegenüber Tag für Tag? Ist man selbst mit all seinen Schrullen gut auszuhalten? Was macht man selbst in der Beziehung richtig, was falsch?

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:

Möchten Sie gerne Ihre Frau/Ihr Mann sein?

Wie sind Sie in einer Beziehung? Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können. Welchen Zugang Sie bei der Beantwortung wählen – pragmatisch, theoretisch, emotional oder persönlich –, bleibt Ihnen überlassen. Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (aan, 21.10.2019)