Die erste Kapitänin, die von der Globart Academy ausgezeichnet wurde: Carola Rackete. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Klosterneuburg/Wien – Die deutsche Kapitänin Carola Rackete ist am Samstagabend in Klosterneuburg mit dem "Globart Award 2019" ausgezeichnet worden. Rackete hat die Auszeichnung für ihr "Engagement Menschenrechte und Menschenleben zu verteidigen" erhalten. Rackete wiederum übergab den Preis symbolisch an einen anwesenden Flüchtling aus Afghanistan: "Ich will auf die Menschen aufmerksam machen, um die es gehen soll."

Rackete hatte im Sommer, Ende Juni, für Schlagzeilen gesorgt, als sie als Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" trotz eines Verbots der italienischen Behörden in den Hafen von Lampedusa eingelaufen ist. An Bord befanden sich Dutzende Gerettete. Die Kapitänin begründete ihre Entscheidung mit der Notsituation an Bord. Die "Sea-Watch 3" war zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Tage am Mittelmeer unterwegs. In Italien wird gegen Rackete wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung ermittelt.

"Es hat sich gezeigt, dass die Zivilgesellschaft durchaus bereit ist, Geflüchtete zu unterstützen", sagte Rackete. Sie kritisierte den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU), weil dieser nur Flüchtlinge aus dem zentralen Mittelmeer aufnehmen wolle, während vermehrt Menschen auf anderen Routen, zum Beispiel aus der Türkei nach Griechenland kommen würden. "Dort wird sehr stark von Abschottung gesprochen." Die griechischen Flüchtlingslager würden immer voller. "Die verheerenden Zustände in den Lagern sind seit Jahren bekannt", kritisierte die deutsche Kapitänin.

Klima und Menschenrechte

Rackete, die sich auch in der Klimabewegung engagiert, warnte davor, dass es in Zukunft mehr Klimaflüchtlinge geben werde. Die Staaten müssten etwas gegen die Klimakrise unternehmen. "Wenn wir die Ökosysteme zerstören, dann zerstören wir unsere Lebensgrundlage", sagte die Aktivistin. Auch die Menschenrechte müssten geschützt werden. "Ich denke beide Themen sind fundamental wichtig", sagte sie.

Rackete erhielt stehende Ovationen und minutenlangen Applaus als Heidemarie Dobner, Intendantin der Globart Academy, ihr den Preis überreichte. Sie sei ein "Leuchtturm unserer Gesellschaft", sagte Dobner.

Bisherige Preisträger des Globart Awards waren u.a. Vaclav Havel, Riccardo Muti, Freda Meissner-Blau, Michael Haneke und im Vorjahr Marina Abramovic. Globart bezeichnet sich als Denkwerkstatt, Intendantin ist Heidemarie Dobner. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die durch ihr Wirken Vorbilder und HoffnungsträgerInnen für die Gesellschaft und die nächsten Generationen sind. Der Award wurde von Josef Kaiser, Mitarbeiter des Künstlers Adolf Frohner, entworfen, die Figur sei Symbol für Spiritualität, Kreativität und soziales Bewusstsein. (red, 20.10.2019)