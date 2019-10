Pro: Billige Empörung

Zugegeben: Schön schaut das Schneeband auf der Salzburger Seite des Kitzbüheler Skigebiets nicht aus. Aber auch sonst sind Skianlagen in der schneelosen Zeit keine Augenweide – und für wahre Naturliebhaber auch in der Wintersportsaison nicht.

Die Skipiste auf 1800 Meter Seehöhe erfüllt einen bestimmten Zweck: Sie ermöglicht Skiklubs und Jugendkadern, im Herbst mit dem Training zu beginnen, ohne zu einem Gletscher fahren zu müssen – was Umwelt und Klima wohl mehr belastet als das weiße Band auf der Resterhöhe. Der dafür benötigte Schnee, der über den Sommer aufbewahrt wurde, macht nur einen Bruchteil der Massen an Kunstschnee aus, die in jedem Winter produziert werden.

Seit fünf Jahren starten die Kitzbüheler Bergbahnen auf diese Weise im Oktober den Betrieb. Aufregung darüber gab es erstmals im Vorjahr, als auf den Bergen ebenfalls spätsommerliche Temperaturen herrschten. Für Kritiker ist das Schneeband ein Symbol einer Gesellschaft auf Abwegen; der tatsächliche Schaden an der Natur ist nebensächlich.

Doch die meisten Sportstätten sind künstlich geschaffene Biotope, für die in die Umwelt eingegriffen wird. Wer das Schneeband ablehnt, muss den gesamten Alpinskisport bekämpfen. Aber der ist in Österreich sakrosankt.

Deshalb empört man sich dort, wo Emotionen leicht geweckt werden können. Aber effektiver Klimaschutz benötigt differenzierte Vernunft und keine billigen Effekte.