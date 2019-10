Der EU-Kommissionspräsident beendet planmäßig am 31. Oktober seine fünfjährige Amtszeit und übergibt an seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen. Foto: REUTERS/Yves Herman

Straßburg/Brüssel – Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker blickt am Dienstag auf seine fünfjährige Amtszeit zurück. Der 64-Jährige zieht am Dienstag um 9 Uhr vor dem Europaparlament in Straßburg in einer Rede Bilanz und beantwortet im Anschluss Fragen der Parlamentarier. Junckers Amtszeit endet am 31. Oktober.

Bis seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen das Amt übernimmt, bleibt er jedoch vorläufig Kommissionspräsident. Eigentlich hätte von der Leyen offiziell am 1. November in ihrem neuen Job beginnen sollen – da ihr Personalpaket für die Kommission aber noch nicht vollständig ist, musste der Zeitplan geändert werden.

Hintergrund ist das Scheitern von drei designierten Kandidatinnen und Kandidaten im Nominierungsverfahren. Frankreich, Rumänien und Ungarn müssen noch neue Kandidaten präsentieren. Ein neuer möglicher Starttermin der künftigen EU-Kommission könnte der 1. Dezember sein. Von der Leyen selbst war bereits im Juli vom EU-Parlament bestätigt worden, damals mit sehr knapper Mehrheit. Die von den EU-Staaten benannten und von ihr designierten Kommissarinnen und Kommissare müssen jedoch Anhörungen der zuständigen Parlamentsausschüsse bestehen. (APA, dpa, 22.10.2019)